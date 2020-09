Fédération nationale des agences immobilières : reprise Laborieuse des activités

Le président de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI), Noureddine Manasri, indique que l’épidémie du coronavirus continue d’impacter le marché de l’immobilier, soulignant la réticence des agences immobilières quant à l’ouverture de leurs locaux. «Tant que l’épidémie sévit l’hésitation est de mise», a indiqué M. Manasri, ajoutant que seulement 20 à 30 % des agences immobilières ont repris leur activité. Il ajoute qu’actuellement les citoyens ne sont pas portés sur la location sauf ceux qui sont en fin de contrat qui sont dans l’obligation de le renouveler. L’arrêt de l’activité a duré 6 mois et certaines ont assuré le service durant cette période de confinement pour assurer la gestion du portefeuille clients, en plus de quelques investissements sur les réseaux. D’autres ont baissé le rideau. S’agissant de l’aide octroyée par l’Etat à cause de l’arrêt de l’activité, M. Manasri a fait savoir que les agences immobilières ont bénéficié de 10.000 DA par mois. Il a indiqué qu’étant donné que le nombre de nouveaux cas de contamination par la Covid-19 est en baisse, il faudra attendre la rentrée sociale et l’ouverture de l’espace aérien et maritime pour une réelle reprise de l’activité. «La fermeture de l’espace aérien et maritime influe sur l’activité des agences immobilières», a-t-il dit, précisant que dans l’intervalle l’activité se trouve bloquée en attendant la mise en marche de tout le mécanisme, notamment avec la stabilité de l’épidémie à l’intérieur et à l’extérieur du pays. M. Manasri a réitéré son appel pour la création d’une chambre nationale des agences immobilières avec une adhésion obligatoire. «Cela fait 3 ans que nous appelons à la création de cette chambre et nous avons même déposé le dossier au niveau du ministère de l’Habitat», a-t-il indiqué. «Nous avons mis au point un prototype de cette chambre qui sera soumis au ministère de l’Habitat avec une décentralisation de 4 chambres régionales», a-t-il expliqué, faisant part de l’existence de 1.900 agences immobilières.

Kamélia Hadjib