Canada, Impact de la pandémie sur l'emploi : Accord avec AstraZeneca pour 20 millions de doses de vaccin

Le Canada a annoncé vendredi avoir signé un accord avec le groupe suédo-britannique AstraZeneca afin de se procurer jusqu'à 20 millions de doses de leur candidat-vaccin contre le Covid-19.

Le Canada, qui compte 38 millions d'habitants, a déjà signé des accords avec les américains Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna ainsi qu'avec le français Sanofi et le britannique GSK. «Avec AstraZeneca, le Canada a l'accès minimum garanti à 174 millions de doses de vaccins potentiels pour protéger la population canadienne et sauver des vies», s'est félicité Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Ces accords prévoient des options d'achat qui pourraient porter le nombre total de doses à près de 300 millions, selon les chiffres du gouvernement. Le Canada s'est également engagé à investir environ 440 millions de dollars (242 millions d'euros) dans le dispositif mis en place par l'OMS pour faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin contre le coronavirus. La moitié de cette somme servira à réserver jusqu'à 15 millions de doses de vaccins pour les Canadiens. «Nous sommes en train de déjà préparer pour obtenir, une fois que ces tests pourraient être approuvés, la capacité de les distribuer rapidement à travers le pays», a expliqué le Premier ministre Justin Trudeau lors d'un point presse.

Plus de 60 pays riches ont adhéré au dispositif COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access; accès mondial au vaccin contre la Covid-19), qui vise à acheter et distribuer équitablement dans le monde deux milliards de doses de vaccins en 2021.