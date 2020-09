Chine : Une production de 610 millions de doses/an attendue

La Chine prévoit d'être en capacité d'ici la fin de l'année de produire 610 millions de doses par an de plusieurs vaccins contre le Covid-19, ont annoncé vendredi à Pékin des responsables chinois de la santé qui assurent que leur pays est en tête dans ce domaine.

Cette production annuelle devrait être portée à plus d'un milliard de doses dès 2021, ont-ils ajouté au cours d'une conférence de presse.

La mise au point de onze vaccins chinois, sur 59 projets au total, est désormais entrée dans la phase des essais cliniques, a à cet égard souligné Wu Yuanbin, du ministère de la Santé.

«A présent, le travail de recherche et de développement en Chine de vaccins contre le Covid-19 occupe dans l'ensemble une position de premier plan», a-t-on ajouté de même source.

«Nous avons constaté que l'innocuité vaccinale était à un bon niveau et qu'il n'y avait pas eu de graves effets indésirables», a encore dit Wu Yuanbin.