Inde : Plus de 76.000 policiers testés positifs

Plus de 76.000 policiers à travers toute l'Inde ont été testés positifs au COVID-19 entre le début de la pandémie et le 21 août, ont rapporté samedi les médias locaux.

Les informations, divulguées par le journal Times of India, ont été révélées dans une publication du Bureau de Police - Recherche et Développement (BPR&D), un organe de conseil appartenant au gouvernement.

«Le BPR & D a publié un recueil spécial soulignant le rôle de la police dans la lutte contre le COVID-19. Il a déclaré que pas moins de 76.768 policiers à travers le pays avaient été testés positifs jusqu'au 21 août», a indiqué le journal.

«On a compté également 401 morts parmi les policiers jusqu'au 21 août», a-t-il ajouté.

Selon le rapport, l'Etat du Maharashtra, qui a signalé le plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le pays, avait relevé 12.760 cas parmi le personnel de police et 129 décès, suivi de l'Uttar Pradesh avec 6.708 cas et 19 décès.