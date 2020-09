Moyen-Orient : Essais cliniques des vaccins chinois pour plus de 35.000 personnes

Deux vaccins inactivés contre le COVID-19 développés par China National Biotec Group (CNBG), sont au niveau des essais cliniques de phase III au Moyen-Orient, avec plus de 35.000 personnes inoculées, selon un responsable du ministère des Sciences et Technologies.

Les entreprises chinoises de production de vaccins ont signé des accords de coopération avec des institutions de plusieurs pays, afin de mettre en œuvre conjointement des essais cliniques de phase III conformément aux lois et règlements, a déclaré vendredi Wu Yuanbin, directeur du département de la science et de la technologie pour le développement social du ministère, lors d'une conférence de presse organisée à Pékin.

Les essais réalisés au Moyen-Orient ont jusqu'à présent montré une bonne sécurité et aucune réaction indésirable grave, a indiqué M. Wu.

A ce jour, onze vaccins chinois contre le COVID-19 ont été soumis à des essais cliniques, dont quatre en phase III.