Nouvelles missions de l’Ansej : Un support à la culture entrepreneuriale

L’Ansej sera convertie en «agence nationale d’appui et de promotion de l’entreprenariat», tournée à 70 % vers la formation et à 30 % vers le financement et le suivi des projets initiés par les jeunes. Une mutation dictée par l’approche économique nouvelle, a souligné jeudi le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. En effet, il s’agit de mettre en place les conditions nécessaires au soutien et à l’encouragement de l’initiative d’entreprendre chez les jeunes, notamment les universitaires. Le processus d’intégration de cette catégorie d’entrepreneurs et de porteurs de projets innovants dans le cadre de la nouvelle configuration de l’Ansej, consiste ainsi à développer leur savoir-faire, à conseiller, à orienter et accompagner ces jeunes dans leur parcours. L’intérêt porté par les pouvoirs publics à la promotion de l’entrepreneuriat, d’ailleurs consacré dans le cadre du plan national de relance socioéconomique, s’explique par l’impératif d’impliquer les jeunes intéressés par la création de startups et de micro-entreprises dans la démarche économique du pays. Tout un potentiel à mettre au service du développement national dans le sillage de la politique de diversification hors secteur des hydrocarbures au moment où la priorité est donnée à l’économie numérique où les jeunes ont prouvé leurs capacités à innover et à créer de la valeur ajoutée. En fait, la nouvelle vision du gouvernement plaide en faveur de la mobilisation de cette ressource humaine qualifiée et engagée dans le processus de construction de l’Algérie nouvelle. Dans ce contexte, le projet de relance économique recommande que toutes les conditions soient mises en place pour aider à la création d’entreprises, notamment au niveau local et régional, où le besoin en développement est fortement exprimé. Aussi, l’effort des pouvoirs publics pour la promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes sera appuyé sur la démarche des clusters orientés sur des filières et, spécialités ciblées, entre autres, le segment de la sous-traitance industrielle dont le tissu reste encore très faible et, dont le potentiel de développement est important. Par conséquent, il sera question de mettre en place les conditions favorables au développement des petites entreprises et, surtout, à la formation et à l’initiation des nouvelles générations aux rudiments de la culture entrepreneuriale pour leur permettre de s’intégrer dans la dynamique économique, un objectif retenu dans la stratégie du gouvernement en matière d’appui aux startups et aux micro-entreprises. Dans ce contexte, l’importance de la formation et de la qualification des jeunes désireux de créer leur propre projet, constituera, à juste titre, un axe central de la démarche de l’agence nationale d’appui et, à la promotion de l’entrepreneuriat, en ce sens qu’elle permettra de répondre aux besoins des startups et micro-entreprises, en matière de capacités managériales et de potentiel d’innovation et, en définitive, de compétitivité.

D. A.