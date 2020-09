Projet de musée dédié au costume traditionnel algérien : La fin d’une longue attente ?

C’est lors de la clôture, le 11 septembre dernier, du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel, que la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé le projet de création d’un musée dédié au costume traditionnel algérien pour préserver et valoriser ce précieux pan de notre patrimoine immatériel.

L’initiative est en soi très séduisante. Et, du reste, elle ne pourrait que mettre fin à une trop longue attente en ce domaine très sensible. Trop sensible même, d’autant que le moindre manque de vigilance culturelle à cet égard risque, à la longue, de faire perdre à nous autres Algériens la paternité avérée de nombreux pans de notre patrimoine immatériel.

On ne va pas s’attarder, à ce titre, sur les trop nombreux actes de pillage qui ont été commis sur notre patrimoine culturel - matériel et immatériel - sous tous les angles. Néanmoins, on ne peut perdre de vue que nous nous sommes souvent fait lire, entendre dire et voir que tels ou tels objets portent, toute honte bue, d’autres nationalités que la nôtre, en l’occurrence celles de nos deux voisins de l’Est et de l’Ouest de notre pays. Alors que - scientifiquement et historiquement prouvé - l’évidente origine de ces objets est spécifiquement et exclusivement algérienne.

C’est pourquoi l’existence future d’un musée dédié au costume traditionnel, pour ne citer que ce pan de notre patrimoine immatériel, ne peut être que salvatrice dans la mesure où tout ce qui appartient en propre à notre pays ne peut désormais être cédé à quiconque, voire usurpé par une partie tierce.

Bien entendu, sous aucun prétexte et sous quelque forme que ce soit. Cela dit, un musée, c’est une institution culturelle qui ne sort pas «ex-nihilo» (de rien).

Il y a un long travail de maturation à effectuer, notamment la modélisation - en s’inspirant surtout de l’expérience de nos propres musées nationaux - et l’élaboration préalable d’un répertoire exhaustif de tout objet éligible à la classification muséale.

Après quoi et nonobstant l’existence d’un bâtiment destiné à abriter cette institution culturelle, une recherche documentaire des plus pertinentes devrait être menée parallèlement à la collecte, à travers tout le territoire national et même au-delà de nos frontières, de toute pièce susceptible de figurer au sein de ce futur musée.



Pourquoi pas d’autres musées, tels celui de la gastronomie ?



Rien ne devrait être négligé en ce sens, tout particulièrement pour ce qui est des acquisitions de pièces anciennes détenues par des particuliers nationaux ou résidents à l’étranger, voire dans des musées outre-frontières.

Ici, il va falloir, bien évidemment, mettre le prix, car très souvent, c’est justement à ce prix-là que beaucoup de pièces de valeur ayant initialement figuré dans des musées étrangers ont pu être récupérées et restituées aux institutions culturelles en question.

Pour tout dire, en plus des pièces muséales concernées, une documentation des plus fournies ne serait jamais de trop, bien au contraire.

Elle pourrait être consultée sur place tant par les chercheurs universitaires, les journalistes, que par n’importe quel esprit désireux d’en savoir davantage sur l’origine exacte et le parcours historique des pièces en question.

Dans la mesure où on ne devrait jamais transiger avec notre patrimoine matériel et immatériel, il va falloir une volonté politique sans failles pour prendre le taureau par les cornes. Et, par là même, essayer un tant soit peu de rattraper les énormes erreurs commises jusque-là par manque flagrant de vigilance culturelle. Vivement donc ce musée et, pourquoi pas, d’autres musées tels que celui de la gastronomie, pour ne citer que le plus urgent après celui du costume traditionnel.

Kamel Bouslama