Lancement de la manifestation «La rentrée culturelle» : Sous le signe de la diversité

La manifestation «La rentrée culturelle» réunissant le théâtre, les arts plastiques, la musique, la danse et le conte en plus de rencontres littéraires et placée sur le thème «Notre culture est dans notre diversité et notre unité» a été lancée officiellement samedi dernier à Alger par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

La ministre a mis en exergue l’importance de la célébration de la rentrée culturelle. Cela doit être «une coutume annuelle» suivie d’activités et de festivités diverses, a-t-elle affirmé en marge de la cérémonie de lancement. L’évènement a eu lieu en présence du ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, du médiateur de la République, Karim Younès, de membres du gouvernement et du président du Conseil économique et social, Réda Tir, du SG du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad, et du président du Haut conseil de la langue arabe, Belaid Salah et des artistes.

Lors de son allocution, la ministre de la Culture et des Arts a rendu hommage à l’écrivain Mohammed Dib et a salué la mémoire du maître du Malouf Hamdi Bennani et de l’historien et universitaire Abdelmadjid Merdaci, disparus récemment.

Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de la cérémonie d’ouverture, la ministre de la Culture a souligné que «cet évènement sera célébré annuellement, accompagné d'activités culturelles diverses comprenant des œuvres et innovations des jeunes pour leur permettre de se faire connaître auprès du public».

Mme Bendouda a précisé que «la conjoncture sanitaire a été prise en compte dans l’élaboration des activités du programme de la rentrée culturelle», indiquant que les arts plastiques, le théâtre, la littérature, la poésie et la musique sont au programme outre des communications et des conférences. Organisées par le palais de la culture Moufdi-Zakaria, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et la Bibliothèque nationale, les festivités se poursuivront jusqu’au 7 octobre avec des conférences, notamment sur les réalisations du théâtre algérien depuis 58 ans.



Inauguration de deux expositions



La galerie Baya du palais de la culture propose une exposition collective regroupant les œuvres de nombreux plasticiens algériens dont les toiles de Abdelkrim Kermiche, inspirées du courant orientaliste, des travaux contemporains de la jeune Asma Noui collant des moulages sur ses toiles, ou encore un hommage au personnel soignant signé Abdelhalim Kemmich.

Cette exposition intitulée «Bouffée d’art», et coordonnée par Amel Mihoub, propose également des œuvres de Souhila Belbahar, de Rochdi Bessaih, de Moussa Bourdine, des miniatures de Djazia Cherrih ou encore des sculptures de Djanet Dahel et Abdelwahab Selka.

Une exposition de décors et costumes de théâtre organisée par le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi et les différents théâtres régionaux est également ouverte au public dans le respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.

Un stand a été également dédié à l’exposition des œuvres de l’écrivain Mohamed Dib à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Mme Amel Mihoub, commissaire de l’exposition «Souffle d’Art» a déclaré à El Moudjahid en marge du vernissage : «Je voulais mettre en avant la jeunesse algérienne à travers cette exposition». Elle précise que parmi les participants figurent des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts, des diplômés des écoles régionales et des grands noms de la peinture.

L’objectif de cette exposition, explique la commissaire, «est de présenter une vue d’ensemble des différentes tendances de l’art algérien». Parmi les participants, le public distingue les œuvres avec une touche contemporaine et une palette chatoyante, montée par le plasticien Khaled Rochdi Bessaih. Ce dernier convie ses hôtes dans son univers figuratif. Des formes étirées, visages sans regards ou déconstruits constituent l’essentiel des symboles de l’art moderne. Une palette de couleurs chaudes et chatoyantes et une précision assimilée aujourd’hui à l’art numérique. Une autre artiste très distinguée était présente à cette manifestation d’art plastique, une artiste qui a accoutumé son public à sa gaieté à travers des toiles exprimant son amour pour les traditions et la culture algérienne. Il s’agit de Fatma-Zohra Fazi Bouaouni qui participe avec trois œuvres de sa dernière création durant cette période de confinement. «C’était un retour vers l’essentiel», dit-elle. Des œuvres riches en couleur, gaies, parfumées au jasmin qui dégage une onde d’espoir. «Si vous observez les tableaux vous allez trouver le jasmin, cette fleur me représente, comme je suis de Blida je ne peux pas imaginer la vie sans rose, sans fleur, sans jasmin», dit-elle. «Nous sommes revenus vers l’essentiel, sur les choses qui ont vraiment marqué notre enfance, alors vous allez trouver aussi les hirondelles. Cela représente la solidarité, le partage où tout le monde est réuni pour faire face à une pandémie qui a touché toute l’humanité», a précisé l’artiste-peintre.

Lors de cette inauguration, le théâtre régional de Constantine a présenté un extrait du spectacle de théâtre de rue Boughendja et Anzar.

L’institut national supérieur de musique a également présenté le travail de son orchestre en reprenant des extraits de classiques universels et des morceaux du patrimoine musical algérien réarrangés pour un orchestre classique et une chorale polyphonique.

La villa Dar Abdelatif abritera une exposition de l'artiste Mohamed Mebarki, intitulée «L'amour divin», qui compte des tableaux réalisés durant la période de confinement ainsi qu'une exposition de photographies. Des activités seront organisées à la Bibliothèque nationale, notamment une conférence sur le grand écrivain Mohamed Dib ainsi qu'une conférence sur le thème «Pour la philosophie de la culture», animée par la ministre de la Culture et des Arts. Entre autres activités programmées à la Bibliothèque nationale, une rencontre nationale du Réseau des conteurs et une rencontre avec de jeunes écrivains, outre la première rencontre du réseau des clubs et cafés littéraires. Avec la contribution des directions et des maisons de culture, une rentrée culturelle locale dans chaque wilaya sera également organisée.

Sihem Oubraham