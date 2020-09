Entretien avec Saïd Houas, Président de l’association «WAFA » d’aide aux personnes âgées : «Il est temps de créer des centres de gériatrie»

Entretien réalisé par Samia D.

El Moudjahid : L’association «Wafa»d’aide aux personnes âgées a vu le jour en 1987. Quel est le bilan que vous pouvez présenter ?

M. Houas Saïd : Nous estimons que notre bilan est positif à plus d’un titre. Certes, nous n’avons pas pu, pour des raisons administratives ou financières, réaliser tout le programme que nous ambitionnions lorsque nous avons créé l’association d’aide aux personnes âgées «Wafa», mais nous avons concrétisé de nombreux projets qui nous tenaient à cœur. À titre indicatif, nous citerons le foyer pour le 3e âge à Guelma. À l’issue d’une visite d’un centre psychopédagogique que nous avions visité en 1991, nous sommes intervenus auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail pour le changement du statut de cet établissement qui accueillait, à l’époque, une dizaine d’enfants pour en faire un foyer pour personnes âgées. C’est grâce au mouvement associatif aussi qu’au ministère de la Solidarité que ce projet a vu le jour en 1998. Il faut préciser par ailleurs l’acquisition des terrains de Diar Errahma de Birkhadem, Oran et Constantine. Seulement, celui qui devait être construit à Ouargla a été annulé ; la population avait estimé alors que la région a sa particularité, à savoir son conservatisme et, de ce fait, la prise en charge des personnes âgées se fait systématiquement par la famille. Wafa a également engagé des procédures, en 2004, avec les autorités de M’sila à Aïn Laghrab, plus exactement dans une forêt, en plein désert, pour alimenter les habitants en gaz de ville alors qu’ils utilisaient jusque-là du bois pour se réchauffer.

Nous avons aussi ouvert 19 restaurants de rahma (solidarité) durant le ramadhan 2018 et organisé la circoncision de 396 enfants à l’échelle nationale. L’association a organisé le mariage également de 16 couples, des personnes âgées.

S’agissant des aides à domicile, nous avons consacré une pension de 8.000 DA à 116 personnes et un couffin chaque mois, pendant trois ans, pour lutter contre la mendicité, avec l’aide d’une banque privée qui avait sponsorisé le projet. Nous avons envoyé 23 personnes aux Lieux Saints de l’islam pour pèlerinage et 113 autres au titre de l’Omra ; des circuits touristiques de 23 jours ont été organisés au profit de 58 assurés sociaux et l’association a pris en charge 20% ne bénéficiant pas de mutuelle.



Qu’en est-il des volets médical et judiciaire ?

Notre association est dotée d’une équipe médicale de huit médecins et paramédicaux, tous bénévoles, se déplaçant à domicile. Nous avons effectué 188 consultations et l’accompagnement de personnes âgées venues pour des soins vers leurs wilayas d’origine. Concernant les litiges - conflits entre ascendants et descendants -, nous sommes intervenus dans 8 cas auprès des tribunaux. Nous avons aussi engagé 63 procédures judiciaires pour des erreurs de nom d’origine.



Vous étiez l'initiateur du 1er Téléthon en Algérie pour la construction de Diar Errahma en 1992. Poulez-vous revenir sur cette expérience ?

Malheureusement, notre objectif n’est pas arrivé à terme. Au début, l’idée était un centre de tri et non pas un foyer. Lorsque ma défunte mère -qu’elle repose en paix- décéda en 1980, elle me laissa comme héritage un immeuble de 18 appartements à la rue Débih-Chérif, à Alger-centre, mais qui n’était ni à vendre, ni à louer. Au début, je n’avais pas pris la volonté de ma mère au sérieux : «Cet immeuble ne le loue pas et ne le vend pas !» Quatre jours passèrent et ma mère tira sa révérence. Le jeune homme que j’étais, ne sachant plus comment honorer le testament de sa mère, était confronté à un sérieux problème. Comment exploiter son legs tout en respectant sa volonté ? Un jour, un mendiant qui avait connu des années de prospérité me demande de l’aider. Je lui ai proposé un travail comme concierge de l’immeuble laissé par ma mère. Il avait quarante-deux ans et pas encore marié. Et, l’idée d’accueillir des SDF germa dans mon esprit . C’est ainsi que je l’ai marié, puis j’ai logé d’autres personnes en détresse, d’où le nom de «Diar errahma» que j’avais donné au bien. L’histoire fit le tour de la capitale, puis du pays. Les autorités à l’époque, -à leur tête le regretté Chadli Bendjeddid- avait décrété une loi en 1986. Celui qui voulait monter une association n’avait qu’à déposer un dossier de création conforme à la loi. Et c’est de là que notre association d’aide aux personnes âgées «Wafa» (Fidélité) fut créée. Son appellation vient de l’idée que le fils est resté fidèle à la volonté de sa mère. «Wafa» activait au début uniquement dans la wilaya d’Alger. Elle devient avec le concours de feu Mohamed Boudiaf une association nationale en 1992. ON organisa avec trois autres associations, durant la même année, le Téléthon du 8 et 9 avril 1992. Beaucoup d’encre a coulé sur le sort des 26 milliards collectés qui ont permis par la suite de réaliser de grandes actions en faveur des personnes abandonnées.



La composition de la population algérienne a changé. Les études et les sondages font ressortir une tendance au vieillissement. Que pensez-vous de cette transition et quel est son impact sur la société ?

L’Algérie comptera près de 9.000.000 de personnes âgées à l’horizon de 2030, soit 22% du nombre global des habitants. Ce qui donne une moyenne d’une personne sur trois qui sera âgée de plus de 60 ans. Cette tendance au vieillissement prouvée par le PNUD, confirmée par une étude réalisée à la demande de l’association par des médecins, des sociologues et des psychologues, confirme la dégradation de leur état de santé avec l’apparition de maladies chroniques liées à l’âge, à l’instar du diabète, l’hypertension artérielle, les pathologies cardiovasculaireS et bien sûr le Parkinson et l’Alzheimer. Donc, un nouveau profil des maladies mais également un malaise attend le travailleur à sa retraite, avec en plus le manque d’espaces verts et lieu de rencontre pour troisième âge. La question de la prise en charge de cette catégorie de la société se posera avec acuité.



La gériatrie n'existe pas en Algérie. Quelles sont les solutions proposées par «Wafa» pour lutter contre l'exclusion et la marginalisation des personnes âgées ?

Cette spécialité médicale (gériatrie) n’existe pas encore en Algérie. Les personnes âgées ne trouvent pas où aller. Quand elles peuvent encore se déplacer, on les rencontre le plus souvent dans les jardins publics, car il n’existe pas d’espaces appropriés. Je commencerai par l’une des choses les plus précieuses pour un être humain : la santé. Quiconque se rend dans un hôpital se rend bien compte que ces personnes ne sont pas bien prises en charge. La sonnette d’alarme a été tirée depuis 1992, juste après le Téléthon. Jusqu’à l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de centres de gériatrie. Il est temps de penser à leur création.



Les personnes âgées sont souvent victimes d'abandon, parfois même de maltraitance, d'où la promulgation de la loi de 2010 relative à la protection de cette tranche de la population, renforcée par l'élaboration d'un guide de protection en 2017, puis d'un mécanisme de signalement en ligne par le ministère de la Solidarité. Quelle appréciation faites-vous sur tous ces acquis ?

La loi, depuis un certain temps déjà, oblige les enfants à garder leurs parents. Malheureusement, les lois ne sont jamais ou très rarement suivies d’un décret d’application, surtout lorsqu’elles sont interministérielles ; c’est le cas en Algérie pour cette loi qui concerne différents ministères (l’Intérieur, la Justice et la Solidarité). Ceci explique la non application sur le terrain de ces mêmes textes qui sont pourtant d’une grande importance.



Que proposez-vous en tant qu’«association» pour remédier aux insuffisances relevées sur le terrain concernant les atteintes à l'intégrité des ascendants ?

Nous proposons justement de renforcer les lois qui existent par des textes à même de donner plus de fermeté et de clairvoyance et faciliter donc l’application dans toute sa rigueur. Actuellement, notre souci majeur reste la création de clubs de 3e âge qui seront des lieux de rencontre et d’éloignement surtout des problèmes quotidiens, notamment les conflits de générations. Ces espaces ou plutôt ces ateliers permettront d’occuper ces personnes âgées, mais aussi des endroits de détente et de loisir, d’échanges d’idées, d’expériences et de savoir-faire. Les personnes âgées originaires de l’Est ou de l’Ouest, de la Kabylie et/ou du Sud pourront s’y rencontrer. L’organisation aussi d’excursions et des voyages, des tournois des jeux d’échecs, de boules ou autres leur offrent une belle opportunité à même de permettre leur épanouissement et leur bien-être. Il faut ajouter qu’il y a parmi ces personnes celles qui ont des métiers et un savoir-faire en or qu’elles voudraient bien transmettre à la génération montante.



Vos perspectives pour conclure ?

Nous voulons redonner à la personne âgée sa dignité perdue, tous les jours, dans chaque quartier, et casser cette routine devenue le seul compagnon des personnes retraitées après une vie active bien remplie. Nous souhaitons que notre message soit entendu par les autorités. Nous sommes en tout cas en train de préparer une banque de données sur le 3e âge et le changement de statut des foyers pour vieillesse en centre de gériatrie où il y sera intégré des centres de santé et clubs pour personnes âgées, tout en gardant un service pour les SDF. Nous avons aussi un projet avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de création d’un centre pour malades mentaux, d’autant plus que cette pathologie est très fréquente au niveau des foyers de 3e âge. La sonnette d’alarme a déjà été tirée en 1992, juste après le Téléthon. Cependant aucun projet n’a abouti. Il est temps de penser à la création de ces centres de gériatrie pour lutter contre l’exclusion et la marginalisation des personnes âgées, changements brusques, et dont les véritables causes ne sont qu’autre l’évolution socio-économique qu’a connue le pays ces dernières décennies. Auparavant, les femmes algériennes ne travaillaient pas, du moins une minorité. Leur intégration dans le monde du travail a eu des conséquences prévisibles : l’émergence de la famille nucléaire qui exclut de facto les vieux.

L’autre facteur qui a donné une ampleur au phénomène, c’est l’architecture de la nouvelle construction qui ne leur prévoit pas d’espaces. Nous proposons, d’ailleurs, dans ce sens, un projet qui prévoit une chambre dédiées aux parents, comme c’est le cas pour les enfants, au ministère de l’Habitat. Aussi, nous invitons tous les architectes à participer à la conception des plans des futurs clubs et centres de santé (gériatrie) pour le 3e âge.

S. D.