Annaba : 252 logements AADL distribués

Les clés et les décisions de 252 logements de type AADL 2, ont été remises, avant-hier, à Annaba à leurs bénéficiaires lors d’une cérémonie présidée par le wali, Djamel Eddine Brimi. Réalisés au niveau de la nouvelle ville Benmostefa-Benaouda, ces logements font partie d’un programme comprenant 837 unités.

Le directeur du logement a annoncé que d’autres opérations sont prévues au cours des prochains mois à l’issue de l’achèvement des travaux d’assainissement. Il a rappelé que la wilaya a bénéficié d’un quota de 19.081 unités de type AADL, précisant qu’un total de 3.789 logements a été distribué jusqu’à présent. Pas moins de 13.188 unités du même type sont en cours de réalisation tandis que 2.104 sont en voie de lancement, a-t-il souligné.

Plus de 400 locaux attribués aux jeunes

430 jeunes bénéficiaires des dispositifs de soutien de l’Etat à l’emploi (Ansej, Cnac et Angem) ont acquis jeudi dernier à Annaba des locaux pour le lancement de leurs activités professionnelles. La cérémonie de remise de 13 décisions d’attribution de locaux a été présidée par le wali, Djamel Eddine Brimi. Le directeur de l’emploi de la wilaya, Mohamed Guergueb, a souligné que cette opération intervient en exécution des décisions du conseil interministériel relatives aux mesures à prendre en vue de permettre aux jeunes d’acquérir des locaux.

Ces attributaires avaient déposé des dossiers qui ont fait l’objet d’un examen de la part d’une commission présidée par le chef de cabinet de la wilaya, a-t-il expliqué. Les locaux sont implantés dans la localité de Bouzaaroura (El Bouni), la nouvelle ville de Draâ Errich et Kherraza (Oued El Aneb) ainsi que El Kalitoussa (Berrahal). Par ailleurs, la commission de wilaya a refusé plus d’une dizaine de dossiers car ne répondant pas aux critères d’attribution, a précisé la même source. Une distribution de 60 autres locaux de l’AADL est prévue dans les prochains jours.

