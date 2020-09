ORAN : Le projet de 4.600 logements relancé

Plusieurs projets totalisant un programme de 4.600 logements de type public-locatif (LPL) en souffrance depuis des années, seront bientôt relancés, a-t-on appris hier de M. Abbasi, chargé de la communication auprès de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) d’Oran. Cette démarche fait suite à une série de mesures décidées par l’OPGI, permettant la relance de ces programmes. En effet, certains de ces projets n’ont pas démarré alors que d’autres sont à l’arrêt. Parmi les mesures prises, la résiliation d’un contrat qui liait le maître d’ouvrage, à savoir l’OPGI, à une entreprise chargée de la réalisation de 700 logements à Bethioua, et ce, après plusieurs mises en demeure et l’accomplissement de toutes les procédures administratives nécessaires.

Les procédures pour le choix de nouvelles entreprises de réalisation du programme des 700 logements ont été entamées, indique le responsable. L’autre projet relancé concerne le programme LPL 2000 logements qui sera réalisé à Oued Tlélat. Ce dernier devait initialement être lancé dans la commune d’Es Sénia, mais faute d’assiette foncière, il a été délocalisé une première fois vers un terrain à El Karma et une deuxième fois vers Oued Tlélat. Ce n’est pas la première fois que les services de l’OPGI recourent à ce type de démarche pour relancer les projets en souffrance ou bien améliorer la cadence de réalisation des travaux lancés. Cela est notamment le cas d’un programme totalisant 5030 logements entamé en 2018. De nouveaux avis d’appels d’offres ont été lancés après avoir épuisé toutes les procédures légales prévues par la loi dans des situations pareilles, notamment l’expiration des délais de mises en demeure et les recours.

A ce propos, trois contrats ont été résiliés avec des entreprises n’ayant pas respecté le cahier des charges et dont les travaux entamés ont fait l’objet de plusieurs malfaçons. Il s’agit des projets de 102, 159 et 50 logements LPA, tous en cours de réalisation dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd. Parallèlement à cela, d’autres mises en demeure ont été notifiées à un nombre d’entreprises. S’agissant du projet de 80 logements LPA à Belgaïd qui est à l’arrêt depuis quelques années, son sort sera tranché par la justice qui a été saisie du dossier. Le programme de 250 logements LPA répartis entre les localités de Hassi Mefssoukh et Benfriha est en cours de livraison.

Les 125 unités de Benfriha ont été achevées. A Oran, sur un total du programme de 55.500 logements, 21.000 unités sont en cours de réalisation dont 15.000 unités Aadl, 11.000, type social et 1000 LPA. Sur 17.000 unités inscrites devant être réalisées dans le pôle urbain d’Oued Tlélat, 6.300 ont été distribuées. L’ensemble des sites abritant ces nouveaux programmes sont dotés d’établissements éducatifs et de sièges de sûreté.

Amel Saher