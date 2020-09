Sétif : Sillons fertiles d’une terre généreuse

Dans la wilaya de Sétif, les dernières précipitations enregistrées sur les hautes plaines ont suscité un profond sentiment de satisfaction parmi les nombreux agriculteurs, céréaliers notamment, qui entretiennent désormais l’espoir de réaliser une bonne campagne agricole et justifier une fois encore la vocation essentiellement agricole de cette région, connue depuis la nuit des temps pour avoir été le grenier de Rome.

Sur ces terres généreuses qui ont produit tant de fois au cœur de ces sillions fertiles ce blé tant de fois chanté, aimé et moissonné au rythme de «Guemh el Beliouni» qui a fait la renommée des hautes plaines sétifiennes, les milliers de céréaliers, visiblement rassurés pour entamer la campagne labours-semailles 2020-2021, investissent d’ores et déjà les sillons fertiles de ces terres avec espoir et sérénité.

Une campagne d’autant plus importante qu’elle touche une wilaya où il ne pleut que très peu et dont le sort a toujours été lié à la générosité du ciel, en attendant que le grand projet structurant de l’Algérie, inhérent aux grands transferts, ne vienne complètement à terme et permettre d’irriguer plus de 36.000 hectares de terres agricoles. Un méga projet qui permet de mobiliser annuellement sur ses deux systèmes Est et Ouest, un volume de 313 millions de m3 destinés au renforcement de l’eau potable dans plusieurs communes et l’irrigation de périmètres agricoles sur les plaines de Bazer Sakhra et Mezloug.

Entre-temps, beaucoup de chemin a été parcouru sur les terrains de l’intensification, de la réduction de la jachère à près de 1000 hectares, des nouvelles techniques d’irrigation d’appoint pour compenser, un tant soit peu, le déficit en précipitations qui n’a pas dépassé les 277 mm, durant la campagne agricole précédente avec au mois de novembre pas plus de 95 mm, le tout «couronné» par 33 jours de gelée.

« C’est pour cela que les pluies enregistrées cette année à la mi-septembre, venues au bon moment, sachant qu’il n’a pas plu depuis le mois de février, ont renforcé l’adhésion des agriculteurs aux mesures incitatives injectées par l’état, notamment le crédit RFIG avec des prévisions de 300 à 350 demandes que nous nous fixons d’atteindre cette année», estime Abdelmalek Akkouche, le directeur des services agricoles, qui évoque également les avantages qu’offre ce crédit pour des produits certifiés comme l’engrais, la semence et les produits phytosanitaires.

Dans cette dynamique d’optimisme, et en attendant le 10 octobre, date officielle du lancement de la campagne labours-semailles qui correspond aussi à la journée nationale de vulgarisation, certains agriculteurs n’ont pas hésité à investir le terrain pour travailler les champs, bien que Sétif soit une wilaya tardive.

Pas moins de 189.000 hectares, toutes spéculations confondues, seront labourés et semés au titre de la campagne labours-semailles 2020-2021 avec une prédominance pour le blé dur dont la surface emblavée dépassera les 125.400 hectares au moment où 16.110 hectares seront consacrés au blé dur et 41.700 autres à l’orge. Des superficies qui ne privilégient pas les légumineuses puisque seulement 232 hectares sont consacrés aux pois-chiches et 204 aux lentilles, poursuit le directeur de wilaya des services agricoles qui estime «qu’il y a un travail à faire en ce sens, sachant que 436 hectares c’est peu au moment où certains agriculteurs préfèrent laisser leurs terres en jachères plutôt que faire une rotation céréales–légumes secs et surtout ne jamais brûler les chaumes».

Toutes les dispositions sont prises pour que cette campagne se déroule dans de bonnes conditions. Toutes les démarches sont également au point au niveau de la chambre de l’agriculture, des subdivisions, de la CCLS et de la BADR pour aller dans le sens des orientations et instructions tendant à encourager l’agriculture et traduire dans les faits l’impact économique attendu», conclut notre interlocuteur.

F. Zoghbi

129 officiers de police prêtent serment

La première promotion d’officiers de police judiciaire a prêté serment hier au siège de la cour de Sétif. Composée de 129 lieutenants, dont 30 femmes, cette promotion est la première à avoir reçu sa formation au niveau de l’école de Sétif, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du président de la cour en présence de cadres de la sûreté nationale et des autorités judiciaires. Les 129 lieutenants renforceront les différentes structures et unités opérationnelles de la DGSN dans le cadre de leur mission de protection des biens et des personnes et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, dans le respect des droits de l’homme et des lois.

F. Z.