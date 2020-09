Grand angle : En connaissance de cause

«La sécurité et la stabilité au Mali sont inextricablement liées à celles du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la situation en Libye et en Afrique du Nord», avait souligné le Conseil de sécurité de l’ONU dans une déclaration publiée fin juillet. L’organe onusien n’avait pas manqué du reste de faire part de sa préoccupation pour la dégradation constante des conditions de sécurité dans cette région du monde. Ce constat explique les pressions exercées sur les militaires maliens pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans ce pays suite à la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keita. Et si le Président de transition, Bah N’Daw, investi vendredi, a promis le retour au pouvoir d'un gouvernement civil issu d'élections dans «les délais convenus», il n’en reste pas moins vrai que si la période de transition, fixée à dix-huit mois, venait à être écourtée, les pays voisins et la communauté internationale applaudiraient des deux mains. Et pour cause, plus vite le Mali se dotera d’institutions élues, plus vite le pays pourra faire face aux nombreux défis qui attendent d’être relevés. L’armée pourra alors quitter le champ politique, retourner à ses casernes et se consacrer exclusivement au rétablissement de la sécurité et à la lutte contre les groupes terroristes présents sur le territoire national, principalement au centre et au nord du pays. Car si les pays voisins et les partenaires internationaux s’inquiètent de voir l’instabilité s’installer dans la durée au Mali, c’est en connaissance de cause. Ils ont fait l’expérience des conséquences qui découlent de l’absence d’un Etat fort et légitime. A ce jour, le Mali n’est pas le seul à pâtir du coup de force militaire de 2012. Ses voisins sont également touchés par la forte présence de groupes terroristes dans le pays. En effet, profitant de la situation post-coup d’Etat, les groupes terroristes se sont emparés du nord du pays qui est devenu leur sanctuaire. Aujourd’hui, plus de la moitié du territoire malien est occupé par différents groupes terroristes qui ont réussi à étendre leur influence au-delà des frontières du Mali vers les pays voisins. Dès lors, l’inquiétude des Africains et du reste des partenaires du Mali s’explique. Elle est aussi des plus légitimes, d’autant que les solutions adoptées par le Mali pour remettre le pays sur les rails ont montré leurs limites huit ans après, en dépit de l’implication et de l’aide massive apportée à Bamako par les communautés régionale et internationale.

Nadia K.