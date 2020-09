Crise politique au Liban : Moustapha Adib jette l’éponge

«Je m'excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement», a déclaré Moustapha Adib lors d'un point de presse au palais présidentiel, présentant ses excuses aux Libanais pour son «incapacité» à réaliser leurs «aspirations à un gouvernement réformiste». Mais «alors que les efforts pour former le gouvernement touchaient à leurs fins, il m'est apparu clairement que ce consensus n'existait plus», a justifié M. Adib. Les partis politiques libanais s'étaient engagés début septembre, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, à former un cabinet «de mission» composé de ministres «compétents» et «indépendants» dans un délai de deux semaines pour sortir le pays du marasme économique.

Le gouvernement libanais précédent avait démissionné à la suite de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août qui a fait plus de 190 morts et plus de 6.500 blessés, ravageant aussi des quartiers entiers de la capitale. Nommé le 31 août, M. Adib s'était engagé en faveur de réformes réclamées par la communauté internationale pour débloquer des milliards de dollars d'aide. Ses efforts ont toutefois été entravés par les revendications du Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri, qui réclamaient le portefeuille des Finances. Selon des observateurs, l'obstination de ces deux formations politiques est liée aux récentes sanctions américaines contre un ministre du parti Amal et deux compagnies affiliées au Hezbollah.

De son côté, le président Michel Aoun a «accepté» le renoncement de M. Adib, affirmant qu'il «prendra les mesures appropriées conformément aux exigences de la Constitution». Le chef de l'Etat doit à présent mener des consultations parlementaires pour désigner un nouveau Premier ministre. «L'initiative lancée par le président français Emmanuel Macron est toujours en cours et bénéficie de tout mon soutien», a assuré M. Aoun, en référence à la feuille de route mise en place par Paris pour la sortie de crise. Le chef du Parlement, Nabih Berri, considéré comme l'un des principaux acteurs ayant empêché l'aboutissement du processus de formation, a également salué l'initiative du président Macron. «Personne n'adhère autant que nous à l'initiative française, mais il y a ceux qui l'ont noyée», a-t-il affirmé, renvoyant la balle dans le camp adverse. Cependant, dans l’entourage du Président français, on n’hésite pas à parler de «de trahison collective des partis libanais». Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré mercredi que le Liban n'obtiendrait pas d'aide internationale s'il ne mettait pas en place les réformes gouvernementales dont il a besoin pour se redresser.

La France avait auparavant apporté son soutien à une proposition de Saad Hariri prônant la nomination d'un chiite sans étiquette au ministère des Finances. Lundi, Michel Aoun avait averti que le Liban se dirigeait vers «l'enfer» si un nouveau gouvernement n'était pas formé dans les plus brefs délais.

Menace terroriste



Au plan sécuritaire, de violents combats ont opposé samedi les forces de sécurité libanaises et des groupes islamistes extrémistes au nord du Liban, non loin de la frontière avec la Syrie. Les affrontements ont fait des morts et des blessés dans les rangs des groupes armés. Les combats ont éclaté lors d’une descente de police dans un village du nord du Liban, dans le cadre d’une vaste opération de recherche de membres de cellules terroristes soupçonnées de préparer des attentats. Les suspects, une quinzaine, ont opposé une forte résistance, utilisant des armes automatiques et des grenades. Les forces de sécurité ont riposté au lance-roquettes. Les explosions étaient entendues dans une grande partie du nord du pays. Trois régiments des commandos d’élite de l’armée libanaise ont été envoyés en renfort pour prêter main-forte aux unités d’intervention rapide de la police déjà sur place. Ces combats montrent le regain d’activité de cellules terroristes, à la faveur du chaos qui règne au Liban, frappé par une grave crise économique et politique depuis des mois. Le 14 septembre, quatre militaires avaient été tués lors d'une opération de l'armée, toujours au nord du Liban, au domicile d'un extrémiste, Khaled el-Tellaoui, qui avait été abattu le jour même. Ce même individu était impliqué dans le meurtre, le 22 août, de trois personnes, dont deux policiers municipaux, dans un village du Nord.

M. T. et agences