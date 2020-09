Toujours pas qualifiés avec le MCA : Des clubs désirent acquérir Salhi et Haddad

Si certains clubs de ligue 1 ont bouclé le Mercato et se focalisent sur le coup de starter du championnat, d’autres clubs sont toujours sur le point de recruter des joueurs en vue du prochain exercice. Un détail caractérisé beaucoup de clubs, constituant une entrave pour la signature de nouveaux joueurs ; à savoir le dossier des joueurs libérés et qui ne désirent pas quitter le club à l’amiable.

L’exemple du Mouloudia d’Alger est très explicite ; le doyen a fait signer le portier Abdelkader Salhi et le défenseur Mouad Haddad, mais ces derniers ne sont pas qualifiés avec le club. Faute de licence, le MCA devra attendre la libération du gardien Athmane Toual et d’un autre joueur pour pouvoir qualifier les nouvelles recrues.

Dans l’attente de cette démarche, qui a déjà pris beaucoup de temps, et qui risque d’en prendre davantage, la JSMS souhaite récupérer le défenseur Haddad et d’autres clubs ont eu des échos de ces nouvelles pour tenter de chipper le gardien Abdelkader Salhi. Face au coup habituel de saisir la CRL pour exiger l’argent non payé avant de changer d’air, les licences de qualification emboîtent le pas à plusieurs joueurs pour commencer de nouvelles aventures avec d’autres clubs. Il y a lieu de rappeler que le MCA a décidé de ne pas retenir Toual, Rooney et El Ouartani pour le second stage de Mostaganem. Un message fort de la direction du doyen à l’encontre de ces joueurs qui sont sur la liste de libérés depuis plusieurs semaines.

Kader Bentounes