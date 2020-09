Hommage aux défunts Ghomchi et Saadoune

L'association Radieuse vient de rendre un vibrant hommage au moudjahid et ancienne gloire du GC Mascara, Abdelkader Saadoune dit Romis et à l'ancien journaliste d’El Moudjahid Laïd Ghomchi décédé il y a quelques mois de cela. Comme il y eut une pensée pour des figures qui ont servi le football mascaréen, à savoir Abdenasser Djab et Kada Dayakh. La délégation de la Radieuse qui comprenait son président Kada Chafi, Lakhdar Belloumi, Mohamed Hansal, Benzerga, Yessad, Foussi, Kessas, Mazri, était aussi accompagnée par les anciens moudjahidines, Abdou Saadoune et Ali Hellali, n'a pas omis de rendre un hommage au jeune joueur de la JS Saoura, Farhi Brahim et l'ancien coach du MCA, CRB, MCO et autres clubs, Mohamed Henkouche.

La Radieuse a remis des trophées de mérite, des médailles de reconnaissance, des diplômes d'honneur et des cadeaux à ces personnalités qui ont servi l’Algérie et le sport national.

Les familles des disparus et les présents à cette réunion pleine d'émotion ont remercié vivement la délégation de la Radieuse pour cette pensée et cet acte de solidarité. Le président d'honneur de la Radieuse, Belloumi, dira : «Il est de notre devoir de rendre hommage aux serviteurs du sport et de l'Algérie. Les personnes honorées aujourd'hui n'ont laissé que de bons souvenirs. Ils sont dans l'histoire de l'Algérie combattante et dans celle de leur club de toujours, le GC Mascara. Nous sommes là aussi pour encourager les jeunes talents et nous souhaitons un avenir radieux au jeune Farhi qui vient d’être engagé par le club africain tunisien. Soyez certains que la Radieuse continuera sa noble mission contre l'oublié».