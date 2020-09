Fédération algérienne de Tennis : Faute de quorum, l'AGO reportée

L'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de tennis (FAT) pour l'exercice 2019, qui devait avoir lieu samedi à Alger, a été reportée, faute de quorum. Seuls 14 membres ont répondu présent sur les 34 qui composent l’AG, en dépit des invitations adressées par la FAT.

«Malheureusement les travaux de cette assemblée générale n'ont pas eu lieu, faute de quorum. La Fédération algérienne a connu des problèmes administratifs depuis décembre 2019 et trois présidents se sont succédé en 9 mois seulement», a indiqué le président par intérim, Mohamed Lazar, à l'APS. Et d'enchaîner : «Un seul point était à l'ordre du jour de cette AGO, à savoir l'adoption ou le rejet des bilans moral et financier de l'exercice 2019, mais des membres ont voulu changer et passer à une assemblée extraordinaire. Plusieurs ont refusé cette idée». Selon les règlements et statuts de la FAT, l'AGO sera reprogrammée dans un délai ne dépassant pas les huit jours, quel que soit le nombre de présents.

Pour rappel, la FAT a connu une année 2020 compliquée, après la suspension, fin 2019, du président Mohamed Bessaâd par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, pour «mauvaise gestion». Par la suite, trois présidents se sont succédé pour assurer l'intérim. Il s'agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Mohamed Lazar.