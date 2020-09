Basket-Ball : Prochain stage de l'EN le 6 octobre

La sélection nationale de Basket-ball poursuit sa préparation en prévision du premier tournoi qualificatif pour l'Afrobasket 2021. Ce premier stage, entamé il y a une dizaine de jours se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre à la coupole d'Alger, sous la houlette de l'entraîneur National Faid Bilal.

Après un arrêt de plus de sept mois, le cinq national est soumis à un travail purement physique. «Après une longue période d'inactivité, les joueurs ont été soumis à des tests physiques pour évaluer la forme physique de chaque élément. Pour la reprise, les joueurs sont soumis à un travail physique surtout. On entamera l'aspect technico-tactique lors des prochains stages.» A déclaré le sélectionneur national, qui estime que sa sélection accuse un retard dans la préparation par rapport à ses futurs adversaires, en l'occurrence le Rwanda, le Nigéria et le Mali. Il regrette par ailleurs le fait de ne pas pouvoir disputer de matchs amicaux avant le premier tournoi qualificatif, prévu en novembre à Kigali (Rwanda). A noter que la sélection nationale débuterait son second stage le 6 octobre prochain à Alger. «Pour le prochain regroupement nous sommes avons sollicité les autorités compétentes pour être héberger à l'hôtel militaire de Béni-Messous qui dispose de toutes les commodités pour l'entraînement aussi.» Nous a indiqué le Président de la fédération Algérienne de Basket-ball, en précisant que l'Algérie a adressé une requête à la confédération Africaine par rapport à son groupe. «Le Rwanda, pays hôte de la phase finale de l'Afrobasket et du premier tour qualificatif figure anormalement dans notre groupe. Le Rwanda est déjà qualifié.

Sa présence dans notre groupe risque de fausser le jeu.» Pour rappel, le second tour aura lieu en février au Mali. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés. Le Cinq algérien est par ailleurs qualifié pour la phase finale du championnat Arabe. La FABB compte d'ailleurs déposer sa candidature pour abriter le tournoi en juin prochain. A propos de la reprise du championnat, La fédération attend toujours la réouverture des salles de sport pour se prononcer officiellement. «Selon les échos qui nous sont parvenues et je m'exprime sous toutes réserves, la réouverture des salles sera annoncée dans les quelques jours à venir.

Les clubs pourront ainsi répondre les entraînements collectifs. Ils disposeront d'un mois et demi pour se préparer, dans le respect du protocole sanitaire établi. Si nous obtenons le feu vert des autorités sanitaires et de la tutelle, la reprise de la compétition se fera vers la fin du mois de novembre.' nous a révélé Rabah Bouarifi.

Par ailleurs, les sélections nationales U18 filles et garçons entameront un stage de préparation de deux semaines, à compter du 1er octobre à Alger, en prévu de la phase des championnats d'Afrique, prévu en Egypte au mois de novembre prochain. Les deux sélections seront hébergées à l'hôtel du complexe du 5 juillet et s'entraîneront à la coupole.

Redha M.