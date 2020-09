Palais de la culture : Coup d’envoi de l’année culturelle

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a procédé hier au palais de la culture Moufdi-Zakaria, au coup d’envoi de l’année culturel 2020-2021. Placée sous l’égide du ministère de la Culture, l’importante manifestation culturelle sur le thème de « Notre culture, dans notre diversité et notre union », la cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence du ministre-conseiller à la Communication, porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, du médiateur de la République, Karim Younès, de membres du gouvernement et du président du Conseil économique et social, Réda Tir, du SG du Haut-Commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, et du président du Haut Conseil de la Langue Arabe, Belaid Salah. Des expositions sont organisées en marge de ces festivités qui se dérouleront jusqu’au 7 octobre prochain. Nous reviendrons plus en détails sur l’événement dans notre prochaine édition. S.O.