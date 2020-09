Commentaire : Cassandre attendra

A la veille de chaque événement, avec la régularité d’un métronome, des pêcheurs en eaux troubles sévissant dans certains médias sortent comme des escargots après la pluie pour prédire un chaos social imminent sur fond d’angoisse due à la pandémie de la Covid-19

Pourtant cet embrasement, toujours annoncé, n’a jamais eu lieu, quand bien même ces prédictions frisaient parfois l’appel à la désobéissance civile, on en veut pour preuve le tout récent exemple de désinformation qu’a constitué le documentaire de la chaîne française M6, florilège de clichés offusquant.

Laissons là la télévision, les assertions des oiseaux de mauvais augure sont souvent renforcées par les voix de chefs de parti dont certains ne pourraient même pas remplir un café, rivalisant d’envolées verbales annonçant l’explosion sociale imminente qui jettera le pays dans l’anarchie sous le poids des augmentations de prix, du chômage et autres poussés par la baisse des prix du pétrole…..

Comme c’est souvent le cas, cela dégage une impression de déjà vu, notamment à l’approche des grands rendez-vous électoraux ou à la veille de chaque rentrée ; pourtant, les infrastructures sont toujours debout et les services publics fonctionnent normalement. Certes, des problèmes existent, accentués par la pandémie, mais quel pays n’en connaît pas, surtout dans la conjoncture actuelle.

En dépit donc de ces professions de foi fielleuses, le pays n’a pas explosé et le gouvernement poursuit avec pragmatisme et rationalité l’application des programmes de développement. Aujourd’hui, le pays est stable, un est indivisible, et la cohésion sociale se renforce par la force des institutions pérennes.

Certes, tout ne va pas pour le mieux, mais quel pays peut se targuer aujourd’hui de vivre dans une douce opulence. Ne l’oublions pas, l’Algérie est un pays immense avec une population majoritairement jeune, ce qui suppose des besoins accrus, certes légitimes, en termes de logement, d’éducation, de santé, de loisirs…

Pourtant le pays, par la force de ses institutions, la conscience citoyenne de son peuple, le haut degré de patriotisme de ses forces de sécurité a connu des moments autrement plus difficiles, notamment lors de la décennie noire où il a failli basculer dans les limbes de l’obscurantisme religieux, n’eut été la sage clairvoyance de l’ANP qui empêchera la réalisation de ce funeste dessein. Aujourd’hui, il s’attelle à faire face avec détermination à la crise économique dont les effets pervers sont démultipliés par la crise sanitaire. La démarche de gouvernement, pleinement mobilisé, met en jeu tous les mécanismes de solidarité de l’Etat afin de venir en aide aux couches sociales les plus défavorisées, conférant son sens le plus accompli aux vertus d’entraide et de solidarité qui drainent le corps social. Cette démarche est également adossée à un train de mesures drastiques en vue de mettre en place un processus de sortie de crise ou, à tout le moins, d’en atténuer les effets les plus contraignants. Il faut pour cela des réformes audacieuses et des actions novatrices en tirant parti des enseignements de la crise mondiale.

Cassandre attendra… K. O.