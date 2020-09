Référendum sur la Constitution, Société civile : Un puissant levier de la démocratie participative

Le conseiller du Président de la République chargé du Mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, le wali d’Alger, Youcef Chorfa, et le Président de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW), Karim Bennour ont présidé hier à la salle des conférences de l’université des sciences et technologie Bab-Ezzouar, la 26e réunion consultative avec la société civile.

Lors de son allocution, Nazih Berramdane est revenu sur les déclarations du Chef de l’Etat, qui accorde un intérêt particulier à l’importance de la société civile.

«Le mouvement associatif est la colonne vertébrale de la société», a-t-il déclaré, indiquant que ce mouvement se singularise par le bénévolat et les actions caritatives engagés dans les différentes initiatives de la société civile.

Après avoir mis en exergue le rôle de la société civile, M. Berramdane a rappelé que «grâce à elle, l’Algérie a pu surmonter les crises et nous avons tous remarqué son élan massif et solidaire pour la promotion de la vie citoyenne».

Dans ce cadre, il a affirmé que certaines associations, en coordination avec des ateliers de confection, ont pu fabriquer des bavettes au profit des citoyens, faisant échec à une spéculation organisée par des personnes soucieuses de gain facile. Le conseiller du Président de la République a précisé que la société civile aura un rôle particulier après sa constitutionnalisation, au cas où le peuple approuvera la future Constitution, indiquant que «l’article 205 dans son paragraphe 4 stipule la participation de la société civile dans la lutte contre la corruption».

Le wali d’Alger a, quant à lui, précisé que «les faits nouveaux qui sont apparus sur la scène nationale ont créé un impact important sur la mobilisation du mouvement associatif et son interactivité, ce qui permettra de renforcer les passerelles entre la société civile et les institutions de l’Etat en général, et la wilaya d’Alger en particulier». L’intervenant a rappelé l’élan massif et spontané qui caractérise l’activité du mouvement associatif en faisant face avec responsabilité à la crise sanitaire dès le déclenchement de la pandémie.



Des associations sans siège



M. Chorfa a souligné que la société civile a fourni une belle image dans le cadre de ses actions caritatives et de solidarité de proximité, faisant preuve, une nouvelle fois, d’un sens de la coopération élevé et d’une synergie dans la promotion de l’esprit de civisme. «Au moment où l’armée des blouses blanches résistait dans les hôpitaux, la société civile était à ses côtés et aux côtés des institutions à travers les campagnes de sensibilisation, la désinfection des espaces publics et l’offre d’aides alimentaires et de masques de protection».Il a précisé qu’au vu des efforts remarquables de la société civile, «c’est une obligation pour nous d’encadrer ces ressources humaines importantes et de les accompagner et les organiser pour qu’elles puissent jouer leur rôle dans les meilleures conditions et pour répondre aux défis de la démocratie participative moderne et professionnelle».

Les associations, qui ont participé à cette réunion ont émis une série de doléances et de revendications visant, entre autres, à faciliter les missions du mouvement associatif.

Toufik Mohamed, président de l’association «Al Rouqay» a précisé que «plusieurs associations n’ont pas de siège pour se réunir et recevoir leurs adhérents, d’autant plus les présidents d’APC ne réservent pas de salles à ces associations».



Promouvoir les valeurs de patriotisme



Un autre intervenant a rappelé que le défunt Houari Boumediene avait donné à l’Algérie un statut d’avant-garde, il faut que l’Algérie reprenne ce statut par la promotion des valeurs du patriotisme et du nationalisme. Nesrine Bourahla, présidente de l’association Ahl El fen (les Amis de l’art) a pour sa part mis en exergue la nécessité de lutter contre toute forme de bureaucratie qui bloque l’esprit d’initiative. Un jeune membre du mouvement associatif a rappelé que «les adhérents de son association sont des bénévoles». L’accent a ainsi été mis sur l’opportunité de réformer le statut de la société civile et la rapprocher des citoyens et un appel est lancé pour organiser des assises de la société civile, dans le but de faire des recommandations pour la promotion du mouvement associatif.

Nazih Berramdane a répondu aux doléances des associations et indiqué que «l’action du bénévolat a émergé ces dernières années, des comités seront créés prochainement pour étudier la manière de promouvoir ce type d’actions».

Hichem Hamza