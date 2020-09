Le Dr Saoudi Badis, spécialiste en droit constitutionnel : Le contrôle constitutionnel renforcé

Propos recueillis par Farida Larbi

Le Dr Saoudi Badis, spécialiste du droit constitutionnel, maître de conférences à la faculté de droit et sciences politiques de l’université Larbi-Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi indique que les amendements proposés dans le projet de révision constitutionnelle visent à instaurer une nouvelle pratique politique.

El Moudjahid : Le projet de Constitution propose de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux institutions ?

Dr Saoudi Badis : La révision constitutionnelle prévoit la création d’une cour constitutionnelle avec un nouveau mode de nomination de ses membres pour le développement du contrôle constitutionnel. Dans la révision qui sera présentée au référendum du 1er novembre 2020, la compétence de la cour constitutionnelle s’étend jusqu’au contrôle de la comptabilité et la conformité des lois et règlements avec les accords, en sus de la consécration de la compétence de la cour constitutionnelle en examinant les divers différends susceptibles de se produire entre les établissements constitutionnels concernant ses compétences d’une manière générale. En ce qui concerne les divergences qui existent entre la cour constitutionnelle et le conseil constitutionnel, ce dernier est en premier lieu une des formes de contrôle politique français focalisant sur l’idée du conseil constitutionnel qui est apparu pour la première fois dans l’expérience constitutionnelle française par la publication de la constitution française actuelle de l’année 1958. Neuf membres sont désignés à côté de l’adhésion des ex-présidents de la république française. En vertu de l’affinité de notre expérience constitutionnelle depuis les premières années de l’indépendance avec l’expérience française, nous avons adopté la même idée mais avec une différence qui concerne la procédure de la formation qui est un mélange entre le politique et le judiciaire dans notre pays qui a fait que le système hybride soit le même par rapport à la nature du système politique qui est aussi un système hybride.

La révision constitutionnelle est focalisée dans sa dernière version sur le renforcement de la compétence manquant au conseil constitutionnel. Elle a mis comme conditions la possession d’une expérience juridique d’au moins 20 ans pour les membres de la cour constitutionnelle en droit constitutionnel. La révision a voulu donner une place spéciale à cet organe constitutionnel à travers le rôle que la cour aura dans le projet de la construction de l’état de droit et des établissements. Peut-être que la nomination de la cour consiste à soutenir les compétences judiciaires dans les domaines cités et c’est ce qui donne plus de crédibilité à son travail lié notamment à l’idée du contrôle constitutionnel. La nomination de la cour constitutionnelle vise à renforcer le contrôle constitutionnel dans le système politique algérien notamment avec la volonté absolue et véridique envers le changement et aussi la diversification des services des notifications aux députés de la nation.

Tout cela est dans la voie de la construction de l’état de droit dans le cadre de la démocratie publique surtout que les décisions de constitution sont finales et obligatoires à tous les partis politiques, administratifs et judiciaires.



Le texte prévoit par ailleurs le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs et le non chevauchement des prérogatives, est- il possible de nous éclairer sur ce principe ?

Concernant l’axe du renforcement de la séparation des pouvoirs qui ne se chevauchent pas, la révision a abouti à des suggestions dans la dernière version qui sera soumise au référendum populaire qui visent à la rationalisation des pratiques politiques, l’assouplissement et la séparation. Citons à titre d’exemple l’empêchement de plus de deux mandats successifs ou séparés pour le président de la république ce qui a été comme une pierre de récession dans la vie politique algérienne en ouvrant les mandats présidentiels, également limiter le mandat parlementaire en uniquement deux, en sus à la proposition de distinction concernant le profit de l’immunité parlementaire entre les travaux liés à l’exercice du mandat et l’autre qui est en dehors de ces travaux.

Par ailleurs, la version présentée au référendum a pour vocation d’organiser le pouvoir judiciaire et atteindre la place nécessaire pour la constitutionnalisation qui empêche le magistrat d’être transféré ainsi que ses garanties, aussi la constitutionnalisation de la formation du haut conseil de la magistrature et l’éloignement du ministre de la justice et le procureur général de la cour suprême de la formation du haut conseil de la magistrature. En outre, il y a l’affectation d’un vice-président du haut conseil de la magistrature au premier président de la cour suprême qui pourrait présider le haut conseil de la magistrature à la place du président de la république. Toutes ces nouveautés visent comme c’est déjà mentionné à assouplir le système politique et donner une opportunité devant une nouvelle pratique politique.

Elles visent aussi à pousser l’état algérien vers des pas primordiaux de l’histoire de l’expérience constitutionnelle qui à chaque date constitutionnelle rajoute une brique afin de rafraichir et donner un nouveau souffle politique constitutionnel et juridique. L’espoir demeure dans la gestion professionnelle des institutions de l’état de la part de tous les côtés politiques et constitutionnels pour améliorer tous les niveaux de la pratique politique algérienne.

La Cour des comptes a été consacrée en tant que haute institution indépendante en vue de contrôler les deniers publics et garantir la transparence dans la gestion et la prévention contre la corruption, y a-t-il des détails à ce sujet ?

La Cour des comptes est à la fois une institution constitutionnelle et une autorité suprême habilitée à contrôler les fonds et les biens publics. L’expérience constitutionnelle algérienne a conservé cette institution importante, depuis la première confirmation en vertu de l’article 190 de la constitution de 22 Novembre 1976. Par ailleurs, la Cour des comptes a continué en vertu du texte de la révision constitutionnelle à occuper une place importante au regard de sa compétence d'une part et compte tenu des circonstances dans lesquelles le pays se trouve dans le cadre de la politique anti-corruption qui s'était étendue à tous les niveaux au cours des deux dernières décennies. C’est pourquoi, la dernière révision dans sa version finale a donc conservé cette institution constitutionnelle qui se charge du contrôle a postériori des finances publiques, des collectivités territoriales et des services publics ainsi que les capitaux commerciaux de l’État. La Cour des comptes est une institution supérieure à caractère judiciaire doté de compétences judiciaires.

Cela ressort clairement des procédures contentieuses et la manière dont elle règle et arbitre les conflits qui lui sont soumis, ainsi que la nature des décisions prises et la manière de la contester. D’une manière générale, les procès qui font partie de sa mission sont régis par un ensemble de mesures à suivre, et son initiative de faire face dans le but d’exercer son droit indéniable de contrôle car elle n’exige pas une demande pour statuer sur l’affaire en cas d’un tel ou tel conflit. En définitive, les institutions et les autorités sont toutes censées présenter leurs comptes à la Cour des comptes. À la fin de chaque année financière, toutes ces institutions et autorités doivent déposer leurs comptes budgétaires détaillés accompagnés des documents qui l’attestent auprès des services greffiers de la Cour dans un délai établi par la loi. La Cour dispose de tous les pouvoirs pour contrôler les comptes après avoir été préavisée de la part d’autres instances au sujet de questions d’intérêt national, le président de la république est habilitée à le faire également, les deux présidents des chambres législatives, le premier ministre ainsi que le président du groupe parlementaire.

La question de la légitimation des arrêts de la Cour des comptes requiert de garantir les droits de la défense des justiciables en s’appuyant sur deux règles fondamentales régissant les travaux de la Cour. Premièrement, il s’agit de la règle de la double décision, où une première session est tenue au cours de laquelle une décision provisoire est notifiée au justiciable pour y répondre et présenter des observations dans un délai fixé par la loi et après l'expiration de ce délai, la même équipe compétente organise une deuxième session afin de prendre une décision finale. Deuxièmement, il s’agit de la forme collective des délibérations, par laquelle le législateur a exigé de la formation d’apporter, avant de statuer sur toute question, une attention particulière aux opinions des différentes parties impliquées dans le procès, c’est-à-dire à l’écoute du rapport du magistrat rapporteur, des conclusions fournies par le censeur général, du rapport du rapporteur audité, ainsi que toutes les explications et justifications du justiciable. La formation se prononce à la majorité des voix de ses membres.

