Explication du projet : «Un premier pas dans la contribution à l’édification de l'Algérie nouvelle»

Les participants à une rencontre ayant regroupé l’élite de la société civile, des associations et des cadres au sein du «Rassemblement pour le nouveau processus» ont estimé, vendredi dernier depuis la commune d’El Mahmel (Khenchela) que la participation du Rassemblement dans l’explication du projet de la révision de la Constitution est «un premier pas» pour le Rassemblement dans l’édification de l'Algérie nouvelle.

Les présents à cette rencontre, tenue à la bibliothèque municipale d’El Mahmel ont exprimé leur «pleine disponibilité à contribuer à un changement positif afin de construire une Algérie nouvelle englobant toutes les franges de la société».

M. Moundir Bouden, membre du «Rassemblement pour le nouveau processus» a relevé dans son allocution, que «l’édification de l’Etat de droit doit passer par un changement radical d'anciennes pratiques en proie à la corruption», soulignant que «la présence de professeurs et avocats à ce rendez-vous à El Mahmel pour expliquer le projet de la révision de la Constitution vise à mettre en évidence certains nombre de propositions englobées dans le projet de l’amendement constitutionnel qui peuvent être ambiguës pour certains citoyens».

Il a également assuré que le Rassemblement pour le nouveau processus «poursuivra ses activités après le rendez-vous référendaire à travers un programme devant débattre diverses réformes politiques, économiques et sociales, via lequel le Rassemblement œuvre à contribuer à la prise de décision».

De son côté, l'avocat et professeur de droit à l'université Mentouri à Constantine, le Dr Issam Houadek a indiqué que cette rencontre «n'est qu’un début vers l’institutionnalisation d'une démocratie participative effective et réelle» qui sera concrétisée à travers «de nombreuses rencontres entre les représentants de la société civile qui devrait jouer à l’avenir, son rôle en tant que partie intégrante de la société».