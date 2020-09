Mouvement En-Nahda : Consolider le front interne et la stabilité politique

Le mouvement En-Nahda a appelé, hier à Alger, par la voix de son secrétaire général Yazid Benaïcha, à la nécessité de consolider le front interne et de réaliser la stabilité politique dans le pays.

Lors d'une rencontre avec les présidents des bureaux de wilaya du mouvement, M. Benaïcha a insisté sur l'importance de «recouvrer la confiance entre gouverneur et gouverné, en opérant un changement dans les pratiques, en améliorant la situation socioéconomique et en luttant contre la corruption, tout en renforçant le rôle de contrôle, la transparence et l'obligation de reddition des comptes».

Dans ce cadre, il a appelé tous les acteurs de la société à «participer à la levée des défis auxquels l'Algérie est confrontée dans tous les domaines pour mettre fin à toutes les anciennes pratiques».

Concernant le référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre, le SG du mouvement annoncera sa position définitive quant au référendum lors de la session du conseil Echoura prévue la semaine prochaine, soulignant que son parti a présenté «plusieurs propositions» sur certains articles contenus dans le document soumis à référendum, notamment en ce qui concerne la nomination «des membres du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, de toutes les autorités de contrôle et même de l'autorité nationale indépendante des élections, par le Président de la République», outre la question de «l'équilibre et de la séparation des pouvoirs et des droits et libertés».

Le SG valorise «la position courageuse» du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son soutien absolu à la cause palestinienne, à son peuple et à son droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale, en tant que «question centrale pour garantir de la stabilité dans la région du Moyen-Orient».