Référendum sur la Constitution, La révision exceptionnelle des listes électorales prend fin aujourd’hui : Engouement de la jeunesse

«Sur les 1.541 communes, aucune n'a manqué à son devoir de faire valoir une mobilisation exemplaire et irréprochable à tous points de vue dans la conduite de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales» a affirmé hier le porte-parole de l'Autorité indépendante des élections (ANIE), Ali Draa, qualifiant «de succès épatant» cette première étape du processus électoral en prévision du référendum constitutionnel du 1er novembre, non pas uniquement en termes d'organisation et de supervision, mais aussi sur le plan de l'engouement de la part de la jeunesse. «L'intérêt de la jeunesse pour le projet de révision constitutionnelle, démontré à travers un engouement des plus manifestes pour s'inscrire sur les listes électorales est l'expression de l'espoir que nourrit cette frange de la population pour un avenir prospère dans son pays». L'opération de révision des listes électorales, arrivant à terme aujourd'hui, un délai de recours de cinq jours est toutefois prévu selon le même responsable. Une «période supplémentaire» qu'il décrit comme une prolongation au profit des citoyens qui, pour un motif ou un autre, se sont abstenus de prendre part à cette opération. Il évoquera entre autres motifs, le contexte de pandémie, toujours d'actualité. A l'expiration de ce délai, débutera dans les bureaux de l'Anie, l'évaluation des résultats de cette opération qui sera sanctionnée par un communiqué informant sur les statistiques actualisées du corps électoral, qui rappelons-le, avait dépassé la barre des 24 millions d'électeurs lors de la présidentielle du 12 décembre que notre interlocuteur qualifie de «premier scrutin honnête et transparent de l'Algérie indépendante».



Conforter la crédibilité acquise lors de la présidentielle



Le référendum constitutionnel s'inscrit dans la continuité de la première épreuve de l'organisation de la présidentielle, réussie haut la main», avait déjà fait savoir le président de l’Anie, Mohamed Charfi, dans un entretien à El Moudjahid. «Pour le référendum du 1er novembre, notre objectif est de conforter davantage la crédibilité acquise lors de la présidentielle».

A ce titre, dès que les résultats de l'opération de révision des listes électorales seront rendus publics, les membres de l'Anie entameront, selon M. Ali Draa, une succession d'actions de sensibilisation obéissant à l'idée de garantir une participation massive lors du vote. «Le cœur de notre mission est de convaincre nos concitoyens de se rendre massivement aux urnes le 1er novembre prochain. Leur libre choix concernant le projet de révision constitutionnelle sera respecté et proclamé tel qu'il a eu lieu» explique-t-il.



Les fondements d’une véritable démocratie



En matière de sensibilisation autour de l'importance du projet de révision constitutionnelle qui se place désormais au-devant de l'actualité nationale, et faisant l'objet «d'une interaction et d'un débat profond» pour paraphraser le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, les partis politiques s'impliquent progressivement pour en assurer le succès. C'est notamment le cas du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) dont le président par intérim, Djamel Benziadi, a relevé l'importance suprême que revêt ce document «qui pose les fondements d'une véritable démocratie basée sur les principes de l'alternance au pouvoir et la promotion des libertés», a-t-il affirmé lors de la 14e session ordinaire du parti. De son côté, Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal estime que la «nouvelle constitution est bien meilleure que celles qui l'ont précédée». Plaidant pour «une approche constructive «il a appelé à participer avec force au référendum «eu égard aux nombreux aspects positifs proposés dans le nouveau projet en faveur du changement».

Karim Aoudia