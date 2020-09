Université : Les dates des inscriptions fixées

Les préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2020-2021, débuteront le 24 octobre, selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui fixe au 18 novembre la clôture de l'opération.

Conformément au calendrier, la période de préinscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 25 octobre au 5 novembre sera précédée par l’organisation de portes ouvertes en mode virtuel sur les établissements d’enseignement supérieur prévu du 15 au 25 octobre prochain.

Ainsi, la période des préinscriptions en ligne est prévue du 24 au 26 octobre et sera suivie par celle de la confirmation des préinscriptions (27 au 28 octobre), puis au traitement des vœux (29 octobre au 5 novembre) et, enfin, à la proclamation des résultats des affectations le 5 novembre au soir.

La 2e période qui s'étale du 6 au 13 novembre, sera consacrée dans sa première phase aux entretiens des candidats affectés aux écoles normales supérieures (ENS) qui se dérouleront du 6 au 10 novembre. Cette phase sera suivie par une 2e opération dédiée aux candidats n’ayant obtenu aucun de leurs choix pour procéder aux inscriptions du 6 au 8 novembre et la proclamation des résultats le 13 novembre au soir.

La 3e période qui s’étendra du 8 au 18 novembre concernera les inscriptions définitives en ligne du 8 au 18 novembre prochain, suivie par une 4e période consacrée au traitement des cas particuliers par les EES sur la plateforme PROGRES du 19 au 25 novembre. L’ouverture du portail relatif aux œuvres universitaires, hébergement, bourse et transport est prévue du 25 au 30 novembre 2020.

Selon le ministère, la clôture définitive des inscriptions des nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2020-2021 est fixée au 18 novembre de l’année en cours.

Il convient de noter qu’une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2020-2021 a été promulguée le 17 septembre dernier.

Elle définit les règles générales applicables en matière de préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers, des candidats nationaux titulaires d’un baccalauréat spécifique et aux candidats algériens titulaires d’un baccalauréat étranger.

L'orientation vers l'enseignement et la formation supérieurs repose, conformément aux conditions fixées par cette circulaire, sur quatre paramètres, à savoir : les vœux exprimés par le titulaire du baccalauréat, la série et le résultat du baccalauréat, les capacités d'accueil des établissements d'enseignement et de formation supérieurs et les circonscriptions géographiques.

Des conditions complémentaires de préinscription sont, toutefois, exigées pour l'accès aux classes préparatoires et à certains domaines et filières de formation.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a dans une récente déclaration, précisé que la procédure d'orientation, de préinscription et d'inscription définitives des nouveaux bacheliers pour cette année se fera exclusivement suivant le mode numérique.

Il a indiqué que la prochaine rentrée universitaire verra l'organisation de portes ouvertes exclusivement en ligne avec activation du mécanisme e-paiement pour les droits d'enregistrement.

Pour cette année, il a été décidé, à l'exception des branches des sciences médicales, l'annulation de la moyenne nationale dans les branches des sciences et techniques des activités physiques et sportives, les écoles normales supérieures (ENS), les sciences vétérinaires et les sciences politiques.

Il a été, également, décidé de prendre en charge les candidats qui ont échoué aux examens d'accès aux ENS et aux instituts des sciences et techniques des activités physiques et sportives en les orientant automatiquement vers leur choix suivant, non subordonné à l'examen dans le cadre du respect des moyennes minimales.

Pour rappel, 637.538 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat, dont 223.668 candidats libres.

Kamelia Hadjib