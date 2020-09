Baccalauréat : Début de la correction des copies

C’est à partir de ce matin que l’opération de correction des copies d’examen du baccalauréat session 2020 va débuter à travers les centres de correction répartis sur tout le territoire national. Une opération qui se déroulera dans un contexte particulier celui de la crise sanitaire.

Le ministère de l’Education nationale, en coordination avec le bureau national des examens et concours, a élaboré un protocole sanitaire spécial au niveau des centres de correction, notamment la distanciation physique entre les correcteurs, ainsi que le port des masques de protection et l’application d’un stérilisateur à l’alcool dans chaque centre de correction. Le nombre de centres de correction au niveau national est de 81 avec 48.000 enseignants et encadreurs. Les copies ont été numérotées avec des numéros spécifiques afin de faciliter le processus de correction. Les correcteurs seront divisés en comités, chaque comité comprend les professeurs spécialisés dans chaque matière. Pour ce qui est de l’opération de correction, à la fin de chaque épreuve, les copies anonymes des 637.538 candidats sont ramassées, salle par salle, dans les 2.261 centres d’examens mobilisés. Les copies sont ensuite comptées et envoyées dans les centres de correction, où elles sont classées par matière et par jury, puis réparties de manière aléatoire entre les correcteurs. Ces derniers ont d’ores et déjà participé à une réunion de jury, ils récupèrent les copies qui leur ont été assignées, ainsi que le corrigé correspondant à l’épreuve. Chaque copie sera corrigée et notée deux fois. Une troisième correction est obligatoire dans le cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les différents correcteurs serait important.

Contacté par El Moudjahid, M. Meziane Meriane, coordonnateur national du Syndicat national autonome des professeurs du secondaire et du technique (Snapest) a tenu à rassurer les élèves, affirmant que le facteur de la «difficulté des questions» sera pris en considération dans l'évaluation des réponses. Les enseignants-correcteurs connaissent parfaitement leur mission et ils vont l’accomplir avec dévouement, dit-il. Les copies seront corrigées deux fois», a-t-il noté. Une fois la deuxième correction achevée, poursuit-il, une troisième correction s’impose en cas de large écart (3,5 pour les matières scientifiques et technique et supérieur à 4 pour les matières littéraires) entre les deux premières corrections. Si l’écart dépasse 25% des copies corrigées par le même enseignant, toutes les corrections du jury sont refaites.

Le syndicaliste a salué le protocole sanitaire mis en place par la tutelle «les enseignants-correcteurs entament les corrections dans des salles composées de 20 enseignants ; la distanciation physique sera respectée», a-t-il expliqué.

Sarah Benali Cherif