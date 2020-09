Commentaire : Battre la pelisse

L’Algérie est aux portes d’une sortie de confinement, mais le dernier mot reviendra évidemment aux éminences chargées de mettre en équation les nombreux paramètres en jeu : courbes évolutives de la contamination, capacités de prise en charge des cas avérés, comportement des citoyens face à la pandémie, etc.

Tous les secteurs d’activité ont été touchés par les mesures restrictives mais incontournables dues au Covid-19.

On s’organise, on débat, on trace des plans de reprise pour tenter d’enjamber cet état de fait inédit.

Parmi ces nombreux brainstormings organisés çà et là, le secteur névralgique du tourisme peine à trouver «une sortie honorable» à la catastrophe économique qu’il subit de plein fouet.

Le cluster qui englobe les hôtels, les agences de voyages et la compagnie aérienne nationale, avec beaucoup de bonne volonté, a pu tracer les grandes lignes d’un retour en force de l’activité touristique, associant à cette louable action les secteurs de la santé, de l’intérieur et, bien sûr, le ministère de tutelle. Que sortira-t-il de ces actions sérieuses et concertées ?

En parallèle, le tableau est quelque peu sombre pour des observateurs et des professionnels du secteur. D’abord, le paramètre le plus paralysant reste les vieux réflexes.

Et ils sont légion. Des lourdeurs bureaucratiques jusqu’au favoritisme et le non-contrôle strict des droits d’exploitation (le tourisme est truffé d’indus managers, dont le seul souci se résume au tiroir-caisse), le peu de formation aux métiers d’accueil qui ne sont actuellement dispensés que par quelques bonnes volontés, notre flagrant manque de culture du tourisme…

La destination Algérie est-elle prête à affronter les grands voyagistes mondiaux et accueillir la myriade de visiteurs habitués à des standards internationaux ? Pas encore ! Aujourd’hui, le secteur doit battre la pelisse, se dépoussiérer et appliquer un remède catalyseur qui nous placera dans la liste des destinations mondiales.

Il faut préciser en passant qu’au-delà de nos propres tares, beaucoup de monde veut notre perte.

Il n’est un secret pour personne que les lobbies activant jusque sous nos murs ont juré notre étouffement et le secteur du tourisme constitue l’une des cibles de nos ennemis d’hier et d’aujourd’hui.

L’Algérie nouvelle n’aura les moyens de délier les liens qu’en prenant le taureau par les cornes et agir sans tergiversation contre les nationaux qui lestent (de maintes manières) ce secteur et tant d’autres d’ailleurs.

Les blocages sont identifiés, il faudra agir fermement et urgemment.

Kamel Morsli