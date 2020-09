Webinaire : Tourisme domestique à l’ère du Covid-19 : Contribuer efficacement au développement économique

Le tourisme, interne ou domestique, peut constituer un apport considérable au développement économique régional et national, et contribuer efficacement à la rentabilité des établissements hôteliers, mais aussi à celle des autres activités touristiques et artisanales, ont précisé, mardi soir, les participants à un webinaire intitulé «Tourisme domestique en Algérie à l’ère du Covid-19» organisé par l'Association des Nomades Algériens basée à Oran. La crise de la Covid 19 qu'endure l'Algérie à l'instar des pays du monde depuis plus de 7 mois a obligé les Algériens cette année à «se contenter» d'un tourisme domestique qui s'est avéré très intéressant, voire même «une très bonne surprise», a-t-on souligné lors de ce wébinaire. A ce propos, la présidente de l'association «Les Nomades Algériens», Amel Tandjaoui, a précisé qu'effectivement, la crise du Covid 19 a eu un impact négatif sur tous les secteurs d'activités, parmi lesquels le tourisme, dont les établissements publiques et privés y travaillant, qui ont été obligés de fermer pour une période très longue ; toutefois on a vu un engouement pour le tourisme interne». «Outre les plages, de nombreux Algériens ont pu découvrir le tourisme de montagne et de forêt, le tourisme saharien, les randonnées pédestres, et il reste encore beaucoup à découvrir dans toutes les régions, a-t-elle précisé, puisque «l'Algérie recèle des potentialités touristiques inestimables qui doivent être accompagnées d'infrastructures et services touristiques de qualité», a-t-elle estimé. Pour elle, ce genre de tourisme peut redynamiser le secteur et contribuer même au développement des régions algériennes, et «nous, dans notre association, œuvrons dans ce sens par la création et la mise en œuvre de quelques outils autour de cet objectif». Faire connaître les endroits, les lieux et les monuments touristiques non connus est un objectif majeur pour l'association qui s'attelle à mettre en œuvre, entre autres, «une plateforme numérique pour recenser «les waâdate» algériennes qui ne sont que très localement connues», souligne-t-elle. «Ces waâdate, qui sont aussi des événements touristiques, peuvent attirer beaucoup de touristes algériens passionnés ; il faudrait savoir les exploiter, et mettre en œuvre les infrastructures touristiques nécessaires pour cela», ajoute l'intervenante. Une autre intervenante, membre du réseau des femmes artisanes algériennes «RES'ART», a mis l'accent sur l'importance du tourisme domestique dans le développement de l'artisanat, soulignant que «les activités artisanales locales ne peuvent se développer de manière efficace qu'avec un tourisme interne actif».

«Qui dit tourisme dit artisanat, jamais l'un sans l'autre, et l'artisanat pourra également être, avec le tourisme, d'un apport très considérable au développement des différentes régions du pays», a-t-elle estimé. Les participants à ce 4e webinaire organisé par l'association autour du tourisme ont également soulevé l'aspect «positif» du Covid 19 sur certaines pratiques dans les établissements hôteliers et de restauration principalement, intérêt porté à l'hygiène, au respect des gestes barrières et la désinfection, ainsi que l'utilisation d'applications mobiles pour les commandes et la livraison des repas, par les restaurants, afin d'éviter au maximum le contacts, appelant de ce fait à les pérenniser.