Tourisme saharien : Vers la mise en place d’une stratégie

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a annoncé mardi à Oran que son département prépare activement une stratégie qui donnera «un nouveau souffle» au tourisme saharien.

Le ministre a déclaré à la presse, en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya d'Oran, que la léthargie que vit le secteur actuellement en raison de la pandémie du coronavirus n'empêche pas de préparer la saison prochaine, soulignant que son département œuvre à l'élaboration d'une stratégie grâce à laquelle le tourisme saharien connaîtra un essor et un nouveau souffle.

Souhaitant voir la situation sanitaire se stabiliser dans les prochaines semaines, M. Hamidou a rappelé que la saison touristique saharienne approche (entre octobre et mars). «Je souhaite que l'amélioration de la situation dans les prochaines semaines donnera un nouveau souffle au tourisme saharien», a-t-il déclaré.

Sur un autre registre, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'encourager le tourisme intérieur et balnéaire local, qui jouent un rôle important dans le développement durable, soutenant que «l'activité touristique intérieure constitue un des axes fondamentaux du plan d'action du gouvernement».Il a insisté à ce propos sur la nécessité d'éradiquer les contraintes et de trouver des solutions adaptées pour assurer la relance du secteur du tourisme.

Le premier responsable du secteur a insisté également sur la nécessité d'en finir avec les problèmes de gestion et de bureaucratie pour apporter une nouvelle dynamique au secteur, indiquant que les autorités parient sur le rajeunissement des cadres pour assurer un bon pilotage du secteur.