Sétif : Des journalistes à la découverte des sites touristiques

Une tournée découverte des sites touristiques de la wilaya de Sétif a été organisée hier au profit de journalistes représentant divers médias nationaux, par l'Office national du tourisme.

Selon la chargée de communication de l'Office, Yasma Lebrech, la tournée de deux jours programmée à l'occasion de la Journée internationale du tourisme (27 septembre) sous le slogan : «Tourisme et développement rural», a profité aux représentants locaux de 10 médias nationaux invités à découvrir certains projets réussis de fermes pilotes proposant des gîtes d'hébergement à Béni Aziz et certaines localités montagneuses, dont le sommet de Megrès, et des sites thermaux.

Le premier jour, les journalistes ont visité la ville archéologique et le musée de Cuicul, dans la commune de Djemila.

La seconde journée sera réservée à la visite d'une exposition de produits agricoles et artisanaux, organisée à la station thermale de Hammam Guergour, et d'une huilerie qui transforme les noyaux d'olives en combustible destiné à l'exportation.

L'Office national du tourisme a choisi cette année Sétif et Tlemcen pour ses tournées découvertes placées sous l'égide du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.