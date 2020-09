Fédération nationale des offices de tourisme : L’Algérie, une destination à découvrir

La saison estivale a été sauvée grâce à la réouverture des plages le 15 août dernier, a révélé le président de la Fédération nationale des offices de tourisme, Mohamed Azzouz.

«L’ouverture de la saison estivale à partir du 15 août a permis aux différents acteurs qui œuvrent dans le secteur du tourisme, de récupérer, en quelque sorte, les pertes engendrées par la crise sanitaire» , la saison a été sauvée parce que les Algériens ne se sont pas rendus à l’étranger en raison de la fermeture des frontières décidée par le gouvernement comme mesure de prévention contre la propagation du coronavirus, ils ont donc passé leurs vacances au pays. Il en veut pour preuve le flux important d’estivants venus des quatre coins du pays sur les plages des 14 wilayas côtières durant la deuxième quinzaine du mois d’août. M. Azzouz a cité à titre d’exemple le cas d’une station balnéaire à Tigzirt qui a accueilli plus de 6.800 estivants du 15 au 22 août. «Les estivants ont réservé bien avant l’ouverture de la saison estivale dans les hôtels ainsi que chez l’habitant», a-t-il indiqué.

M. Azzouz a souligné la nécessité à cet égard de promouvoir le tourisme domestique car l’Algérie dispose d’énormes capacités touristiques. «Nous avons beaucoup de sites à visiter et de beaux paysages, notre pays possède toutes les potentialités pour promouvoir la destination», a-t-il précisé, mettant l’accent sur la nécessité de changer la mentalité des concitoyens férus de départs à l’étranger. Pour le président du FNOT il est important de développer cette culture touristique et de promouvoir notre potentiel touristique. Il a évoqué dans ce sens le rôle des médias pour faire connaître aux citoyens le pays et ses richesses à travers des reportages et des écrits. Pour inciter les Algériens à passer leurs vacances dans le pays, M. Azzouz a évoqué en premier lieu, la nécessité de baisser les prix des chambres d’hôtel et d'améliorer le rapport qualité/prix. «Dans les années 1970 et 80 l’Algérie était plus attractive que de nos jours», a rappelé M. Azzouz qui relève l’intérêt de reprendre cette place à travers une politique claire permettant de redynamiser le secteur du tourisme. Il faut pour cela mobiliser tous les intervenants, à commencer par les agences de voyages qui doivent jouer leur rôle ainsi que les offices de tourisme en tant qu’intermédiaires entre l’agence de voyages et l’hôtelier pour la mise en valeur du produit touristique. Il faut penser également à relancer l’hébergement chez l’habitant avec des prix étudiés accessibles à toutes les bourses pour permettre au citoyen de visiter le pays et de consommer algérien. S'exprimant sur l’ouverture des frontières, il dira que la décision revient au gouvernement et jusqu’à ce que la pandémie se stabilise au niveau mondial, quand bien même l’Algérie enregistre une baisse des nouveaux cas de contamination par la Covid-19.

Kamelia Hadjib