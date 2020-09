C’était le 25 septembre 1962 : Naissance de l’état algérien

Après 132 années de domination coloniale, de déni de droit, de spoliations éhontées, de crimes abjects, le président de l’Assemblée nationale constituante, Ferhat Abbas, annonçait au monde entier le 25 septembre 1962, à Alger, la naissance de l’Etat algérien.

Ce jour-là, Ahmed Ben Bella est désigné pour former le premier gouvernement de l’indépendance et le 28 du même mois, il en présente la composition à l’Assemblée. Avec pour programme la Charte du Congrès de Tripoli.

Le 29 septembre, Ben Bella est investi par l’Assemblée constituante comme premier président du Conseil des ministres de l’Algérie indépendante. Le 8 octobre, quinze jours après le discours de Ferhat Abbas, l’Algérie deviendra le 109e pays membre de l’Organisation des Nations Unies. L’Algérie et sa diplomatie de maquisards se révèle aussitôt comme un acteur très actif sur la scène internationale.

L’Algérie indépendante était inscrite dans la parfaite continuité d’un Etat algérien d’avant la conquête, et la colonisation n’est plus qu’une parenthèse.

Le 1er juillet un référendum entérine à une écrasante majorité, les Accords d’Evian consacrant l’accession de l’Algérie à l’indépendance.

Le GPRA, conduit par son président le défunt Benyoucef Benkhedda, s’installe alors triomphalement à Alger le 3 juillet dans un pays en liesse.

Cent trente-deux années, jour pour jour, après la funeste prise d’Alger, hommes, femmes, vieillards, enfants défilent aux cris de «Vive l’Algérie indépendante», portant le drapeau national.

Le peuple algérien en armes, sous la direction du Front de libération nationale, venait de triompher du colonialisme français à l’issue d’une révolution qui a suscité l’admiration et la fierté de tous les peuples épris de liberté et au prix d’immenses sacrifices.

Pour tous les combattants pour une Algérie libre et souveraine, le 5 juillet a concrétisé une victoire acquise depuis la signature des Accords entre la France et le Gouvernement provisoire de la République algérienne, le 18 mars 1962. Le peuple algérien, longtemps plongé dans le dénuement et l’ignorance, ces hommes et ces femmes asservis pendant des années ont résisté contre les chars et les avions, contre le napalm et les services psychologiques. Ce peuple a vaincu parce que sa lutte lui a ouvert des domaines dont il ne soupçonnait même pas l’existence (Frantz Fanon, les Damnés de la terre).

La mainmise coloniale progressive sur la terre algérienne s’est faite par la force des armes, suivant la tristement célèbre devise du maréchal Bugeaud «ense et aratro» (par l’épée et la charrue) et par l’expropriation administrative des Algériens de leurs terres, sous les coups de lois déstructurant l’ordre économique traditionnel comme par exemple la loi Warnier. Les indigènes n’étaient que de simples sujets de la France sans aucun droit. Séquestre, confiscation, spoliation, pressions juridiques et administratives sont exercés sur les fellahs par la force de réglementations abusives. Un stratagème implacable est mis en place à travers la relégation de l’Algérien à un statut d’infériorité. Dans une Algérie ravagée par la guerre coloniale, par une politique sauvage de la terre brûlée, la sinistre OAS est un exemple parfait de haine, de racisme et de perfidie totale qui marquera honteusement ce moment de l’Histoire. Par conséquent tout est à faire : sortir des affres de l’Etat colonial, de cette économie extravertie, conçue pour la métropole et en fonction des seuls intérêts des Français qui y vivaient.

Il fallait bâtir un Etat algérien, panser les plaies d’une population exsangue à la suite d’une longue et douloureuse lutte de libération, poser les jalons d’une économie qui soit au service des Algériens, instruire les jeunes générations, former les cadres et la main-d’œuvre qualifiée pour développer le pays.

Un travail gigantesque qu’il fallait entreprendre en dépit des maigres ressources matérielles et financières dont disposait le nouvel Etat. En bref tout était à faire.

M. Bouraib