OMS : L’Afrique épargnée par une «propagation exponentielle»

L'Afrique a été épargnée par la «propagation exponentielle» de l'épidémie de Covid-19 redoutée à l'apparition du nouveau coronavirus sur le continent, s'est félicitée l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). «La transmission de la Covid-19 en Afrique a été marquée par un nombre relativement moins élevé d'infections, qui ont diminué au cours des deux derniers mois», a indiqué la direction régionale de l'OMS, basée à Brazzaville, dans un communiqué.

«Depuis le 20 juillet, la région a connu une baisse soutenue des nouveaux cas de Covid-19. Au cours des quatre dernières semaines, 77.147 nouveaux cas ont été signalés, contre 131.647 au cours des quatre semaines précédentes», a détaillé l'OMS.

«Certains des pays les plus touchés, dont l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, ont tous vu les infections chuter chaque semaine au cours des deux derniers mois.»

L'OMS estime «que la faible densité (...) de la population, le climat chaud et humide, la tranche d'âge inférieure, se conjuguent pour accentuer leurs effets individuels et contribuent probablement» à ces bons résultats. La tendance à la baisse «témoigne des mesures de santé publique énergiques et décisives prises par les gouvernements de toute la région», a aussi relevé la directrice régionale de l'OMS, Dr Matshidiso Moeti, lors d'une réunion virtuelle jeudi.