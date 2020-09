Japon : Allègement des restrictions d'entrée à partir d’octobre

Le Japon allègera les strictes restrictions de passage à ses frontières concernant les étrangers, imposées à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, à partir du mois d'octobre, a annoncé vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga. Le pays a interdit son territoire à la plupart des étrangers cette année à cause de l'épidémie, mais négocie la reprise progressive. «Nous reprendrons les voyages pour tout le monde, Japonais ou étrangers, autant que possible, à l'exception des touristes, à partir du mois prochain», a déclaré M. Suga lors d'une réunion gouvernementale consacrée au Covid-19.

Les médias locaux ont précisé que les arrivées de l'étranger seront limitées à 1.000 par jour, pour une durée minimum de séjour de trois mois.

Les étrangers arrivant au Japon devront subir un test de haute précision du nouveau coronavirus PCR et s'isoler pendant 14 jours après leur arrivée, selon la presse japonaise.