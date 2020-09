ETATS-UNIS : quatrième essai à grande échelle d’un vaccin

Les National Institutes of Health (NIH) américains ont annoncé mercredi qu'un quatrième essai clinique de phase 3 évaluant un vaccin expérimental contre la Covid-19 a commencé à recruter des volontaires adultes.

L'essai est conçu pour évaluer si le vaccin expérimental contre la Covid-19 Janssen JNJ-78436725 peut prévenir les symptômes du Covid-19 après une seule dose, a déclaré le NIH dans un communiqué. Près de 60.000 volontaires participeront à l'essai dans près de 215 sites de recherche clinique aux Etats-Unis et dans le monde. Les compagnies pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont développé le vaccin expérimental, et dirigent l'essai clinique en tant que sponsor réglementaire.

Le candidat vaccin de Janssen est un vaccin à vecteur recombinant qui utilise un adénovirus humain pour exprimer la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans les cellules. Par ailleurs, la société américaine de biotechnologie Novavax a annoncé jeudi qu'elle avait commencé au Royaume-Uni un essai clinique de dernière phase de son vaccin expérimental contre la Covid-19. L'essai vise à inclure 10.000 participants de 18 à 84 ans.

«En raison du haut niveau actuel de transmissions de SARS-CoV-2, et étant donné qu'il continuera probablement à être élevé au Royaume-Uni, nous sommes optimistes que l'essai clinique bénéficiera d'un recrutement rapide et produira des résultats à court terme de l'efficacité» du vaccin de Novavax, a déclaré dans un communiqué Gregory Glenn, directeur de la recherche et du développement.