Russie : Moscou recommande aux seniors le confinement et le télétravail

La ville de Moscou, confrontée à un nouvel essor des contaminations au coronavirus comme ailleurs en Europe, a demandé, vendredi, aux seniors de se confiner, et aux entreprises de privilégier le télétravail, selon des sources médiatiques locales.

La veille, le président Vladimir Poutine avait appelé les dirigeants régionaux à ne pas faire passer «au second plan» la lutte contre la Covid-19, tout en jugeant la situation épidémiologique en Russie meilleure qu'ailleurs.

«Depuis août, la morbidité du Covid-19 croît de manière sensible en Europe. Malheureusement, à Moscou aussi nous voyons depuis plusieurs jours, une hausse notable», a relevé, sur son site internet, le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine.

«Les Moscovites de plus de 65 ans, et les plus jeunes souffrant de maladies chroniques ne doivent plus sortir de chez eux», a dès lors recommandé ce proche du président russe, qui dirige aussi la cellule anti-coronavirus pour la Russie, et est considéré comme un faucon en matière sanitaire.

M. Sobianine demande aux seniors de limiter les contacts avec leurs proches, tout en recommandant à ces derniers de se charger des courses et formalités de leurs aînés.