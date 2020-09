Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie : Pas de hausse des tarifs de l'électricité et du gaz pour les clients ordinaires

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a indiqué vendredi à Skikda que l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz «ne concerne pas les clients ordinaires (ménages ndlr)».

«Les clients ordinaires ne sont pas concernés par la stratégie de hausse des prix de l'électricité et du gaz’’ a relevé le ministre, lors de la présentation d’un exposé sur le secteur de l'énergie et les activités pétrochimiques dans la wilaya de Skikda, tenue à la salle de conférence du complexe de liquéfaction de gaz naturel réfutant tout ce qui a été rapporté par certains journaux et réseaux sociaux, à ce sujet.

M. Attar a ajouté que «la hausse des prix concernera certains secteurs, tels que ceux à usage industriel et les grands secteurs du tourisme et d'autres».

Evoquant la couverture en gaz naturel dans la wilaya de Skikda, estimée à 38%, M. Attar a considéré que ce pourcentage reste «très faible» par rapport au taux national qui atteint 68%.

De son côté, le président et directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a expliqué que «le taux de raccordement au réseau du gaz naturel dans la wilaya de Skikda a atteint 55% relevant que la non réalisation des branchements à l’intérieur des maisons s’est répercutée sur le taux de couverture en cette énergie».

Par ailleurs, le ministre a relevé que «la nouvelle priorité pour le secteur de l'énergie est l’approvisionnement des habitants des zones d'ombre en cette énergie vitale», soulignant «la pression exercée sur le Groupe Sonelgaz pour alimenter les zones d'ombre avec cette substance dans les meilleurs délais».

S’agissant des activités pétrochimiques, le président et directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, a déclaré que «la zone industrielle de Skikda est saturée et ne peut accueillir toutes les activités», proposant la création de nouvelles zones industrielles.

Il a, dans ce volet, expliqué que cinqzones de développement des activités pétrochimique sont inscrites en phase d'études.

Le ministre qui a eu à écouter un exposé sur le projet d'extension du port pétrolier, confié à une entreprise chinoise, pour un investissement de près de 53 milliards de dinars a instruit à l’effet d’intégrer parmi l’équipe réalisatrice «des compétences algériennes pour leur permettre d'acquérir de l'expérience qui sera mise à profit lors du lancement du projet du port de Cherchell à Tipaza».

M. Attar a qualifié le projet du port de Cherchell par «le projet du siècle».

/////////////////////////////////////////

Installation d'un comité mixte pour statuer sur l'état des pipelines

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a révélé vendredi depuis Skikda l’installation d'un comité mixte entre son département ministériel et d'autres ministères pour l’étude de l’état des pipelines, gazoducs et oléoducs à travers le pays afin de prévenir tout incident de fuite comme celui survenu récemment à El Oued.

«Un comité technique a été installé entre les ministères de l'Energie, de l'Environnement et des énergies renouvelables avec la participation des ministères de l'Agriculture et du développement rural et des Ressources en eau pour l’élaboration d’une étude sur l'état de 21 000 pipelines de transport de gaz et de pétrole sur le territoire national, du Sud au Nord et 24 autres pipelines installés à travers des champs et des oued», a déclaré le ministre à l’APS, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Skikda.

M. Attar a ajouté que cette opération permettra «d’étudier tous les critères et d’évaluer toute éventualité qui peut affecter le bon fonctionnement des pipelines» dans le but «de prendre les précautions spéciales et nécessaires pour éviter tout accident dans le futur».

Le ministre a également considéré que les fuites de pétrole, au niveau du pipeline OK1 dans la région d'El Baaj, à El Oued, au début de ce mois est «un incident dont il faut tirer des leçons pour éviter des sinistres similaires dans l’avenir».

Par ailleurs, le ministre de l’Energie a évoqué «des négociations pour l’exportation de carburant vers certains pays africains, le Mali, le Niger et la Mauritanie comme un début, à travers la réalisation par Naftal de stations dans ces pays ou sur les frontières avec ces mêmes pays».

M. Attar a estimé que l'exportation du carburant «renforcera et consolidera les relations avec ces pays africains», relevant l'existence d'autres projets d'exportation de produits énergétiques vers les marchés africains».