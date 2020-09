Théâtre régional de Tizi-Ouzou : Réception d’une quinzaine de textes et de projets

Une quinzaine de textes et projets théâtraux ont été déposés au niveau du théâtre Kateb Yacine au titre du plan de production 2020 de cet établissement culturel, a indiqué, jeudi à l’APS, son directeur Farid Mahiout.

Suspendue en mars dernier dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19, l’opération de dépôt des textes et projets théâtraux pour adultes et enfants a été relancée en août dernier, a-t-on indiqué de même source.

«Le dernier délai de dépôt, qui était fixé au 20 septembre, a été prolongé de 5 jours à la demande des candidats qui ont sollicité la direction du théâtre à cet effet, afin de leur permettre de compléter leurs dossiers», a précisé M. Mahiout.

Les textes et projets de théâtre, dans les deux langues nationales, sont réceptionnés par un comité artistique qui a deux commissions de lecture l’une en arabe et l’autre en tamazight pour sélectionner les textes et projets qui seront produits par cet établissement, a ajouté ce même responsable.