Hamza Djaballah, président de la Commission des arts et du marché de l’art : «Professionnaliser les métiers évoluant autour de l’artiste»

Entretien réalisé par Sihem Oubraham

Le président de la Commission des arts et du marché de l’art, Hamza Djaballah, revient sur le chantier de la réforme du marché de l’art, créé récemment dans le cadre de l’application de la nouvelle stratégie culturelle du ministère de la Culture et des Arts.

El Moudjahid : Vous êtes président de la Commission des arts et du marché de l’art. En quoi consiste la mission de cette commission ?

Hamza Djaballah : La Commission a été installée par la ministre de la Culture et des Arts dans le cadre de la nouvelle vision, voire la nouvelle stratégie de la politique culturelle. La commission des arts et du marché de l’art s’articule autour de trois axes : les arts plastiques, la musique et le marché de l’art. L’idée de cette commission et des autres commissions également est de créer une dynamique de réflexion sur les différentes disciplines artistiques.



Quels sont ces objectifs ?

Le premier objectif de la Commission des arts et du marché de l’art est de créer un marché de l’art en Algérie correspondant aux normes internationales, ce qui permettra la promotion et la commercialisation du produit artistique algérien en Algérie et à l’étranger. Cette commission a également pour but de mettre en avant l’artiste algérien qui deviendra un acteur actif dans le développement de l’économie du pays. L’autre objectif est de réorganiser les espaces culturels et autres institutions appartenant à la tutelle. Cette réorganisation permettra également de les redynamiser et revoir leur fonctionnement pour répondre à la stratégie culturelle stricte basée sur la relance et l'exploitation du patrimoine culturel et du produit artistique du pays, et sa commercialisation en interne et en externe.



Cette commission concerne la musique, les arts plastiques et le marché de l’art. Ne pensez-vous pas que cela fait beaucoup ?

Non, bien au contraire ! Justement, la réflexion de cette commission est de regrouper tous les arts et tous les acteurs culturels pour travailler en harmonie dans le but de la mise en place du marché de l’art. Dans ce contexte, les deux disciplines de cette commission, à savoir les arts plastiques et la musique, sont complémentaires.



Quelle est la feuille de route que vous avez tracée ?

Dès son installation, la commission a commencé par le diagnostic pour connaître les problèmes que rencontrent les artistes et la situation dans laquelle ils évoluent. Ce qui a permis de mieux cerner leurs besoins et leurs attentes. A la suite de cela, nous avons élaboré un plan de travail qui repose sur des actions précises et ciblées. Certaines d’entre elles seront mises en action dans les prochains jours. Nous avons partagé notre travail en trois parties : le court terme, le moyen terme et le long terme. Ce qui permettra d’atteindre les objectifs assignés et de concrétiser la vision du marché de l'art pour l’année 2035.



Qui sont les membres de cette commission ?

La Commission est composée d'un groupe d'artistes, de praticiens, d'universitaires, de promoteurs de spectacles, de galeristes, ainsi que de cadres du ministère de la Culture et des Arts. Je tiens à préciser que la Commission est ouverte à tous les artistes qui veulent enrichir ce projet avec leurs propositions, critiques et visions.



Aborder le marché de l’art sans l’existence d’une réelle industrie culturelle n’est-il pas prématuré ?

Il faut être objectif. La politique culturelle a toujours existé en Algérie. Aujourd’hui, il faut poser la question autrement et demander si cette politique a vraiment travaillé pour l’artiste. D’où la création de ces commissions de réflexion qui sont la vision d’une nouvelle politique culturelle faite pour et par les artistes. Concernant la commission que je préside, la vision de création du marché de l’art correspond à cette politique qui veut dynamiser le secteur culturel et artistique et surtout redonner à l’artiste son rôle d’acteur économique.



Pensez-vous que le climat est favorable pour lancer une économie culturelle?

Au vu de la situation économique actuelle, on peut dire que le climat n’est pas favorable au lancement d’une économie culturelle durable. Cependant, au vu des changements en perspective entrant dans le cadre de la politique du Président de la République après la réforme de la Constitution, j’estime qu’il est temps pour le secteur de la culture de s’imposer et au gouvernement de le considérer comme un partenaire à part entière dans la croissance économique du pays. Cette approche économique de la culture doit être compatible avec les transformations majeures que connaît le monde aujourd'hui, dans le but de parvenir à un développement global et durable, qui augmentera la valeur ajoutée économique et offrira des possibilités d'emploi, ce qui valorisera les ressources financières des institutions culturelles, augmentera les exportations et améliorera la balance des paiements.



Êtes-vous pour la professionnalisation de métiers évoluant autour de l'artiste, sachant qu’aucune de ces spécialités n'est pour l'heure enseignée en Algérie ?

Oui, pour réussir le projet du marché de l’art, il est primordial que les métiers susmentionnés existent. Ce sont des métiers incontournables. Je pense qu’il faut intégrer des modules en lien avec ces métiers dans la formation académique et/ou artistique. Il y a des spécialités comme le management culturel et artistique ou le marketing et la promotion des produits culturels qui peuvent être intégrés dans les Instituts de formation sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts. Je tiens à préciser que la Commission des arts et du marché de l’art, dans son travail de réflexion, a mentionné l’intérêt de la professionnalisation des métiers évoluant autour de l’artiste. D’ailleurs, j’en profite pour lancer un appel à tous les artistes concernés par cette commission de se solidariser et de nous aider à mener à bien notre mission.

S. O.