Peinture : «Diwaniya Art Gallery» ouvre à Alger

Une nouvelle galerie d'art, dédiée à l'art contemporain de l'Afrique du Nord et du monde arabe, baptisée «Diwaniya Art Gallery» a ouvert ses portes récemment aux visiteurs à la faveur de l'exposition collective «Massarat» (parcours). Cette nouvelle galerie, située dans le quartier de Cheraga (banlieue ouest d'Alger) a été fondée par le célèbre plasticien algérien Hamza Bounoua qui ambitionne, par ce nouvel espace, d'apporter un plus au développement des arts et du marché de l'art algérien, d’enrichir le débat artistique par des opportunités d'échange d'expériences et de promouvoir le mouvement artistique algérien.

Ce nouveau venu dans le paysage culturel entame son parcours par l'exposition collective «Massarat» qui regroupe les œuvres des artistes algériennes Thilleli Rahmoun et Rachida Azdaou et celles de Lulwah Al Homoud (Arabie saoudite), Mohamed Ibrahim El Masry (Egypte), Ghada Zoughby (Liban), Rashid Diab (Soudan), Mohamed Al Ameri (Jordanie), Mohamed Abou El Naga (Egypte), Shadi Talaei (Iran).