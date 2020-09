Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances : Donner un nouveau souffle au marché

Entretien réalisé par Ahmed Mesbah

Le secrétaire du Conseil national des assurances, Abdelhakim Benbouabdellah, pense que la diversification des produits d’assurances et la mise place de nouvelles assurances adaptées aux besoins de la population pourraient booster sensiblement les réalisations du marché.



El Moudjahid : Comme chaque année, le pays connaît des inondations. Le secteur des assurances a-t-il l’intention de relancer des campagnes de vulgarisation sur les produits Cat-Nat et la MRH (multirisques habitations) ? Quel est leur apport dans la production du marché national des assurances ?

M. Benbouabdellah Abdelhakim : Effectivement, les inondations sont devenues quasi cycliques. Les plus notables, lors des deux dernières décennies, étant celles de Bab El Oued à Alger et l’Oued M’zab à Ghardaïa. Ce sont d’ailleurs les inondations de 2001 à Bab El Oued et le séisme de Boumerdès, survenus à peine deux années plus tard (2003) qui ont induit la mise sur pied par les pouvoirs publics d’un mécanisme d’assurance contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat). Le texte a émané d’une série de rencontres, abritées par le Conseil national des assurances (CNA), regroupant nombre d’experts et de professionnels de divers domaines, notamment celui des assurances.

En sus des efforts de vulgarisation sur l’existence des produits d’assurance, en l’occurrence la Cat-Nat et la MRH, ainsi que sur la nécessité d’y souscrire, il est tout aussi impératif d’agir sur le volet prévention. En effet, comme cela est devenu une pratique courante depuis déjà des décennies dans les pays développés, la prévention permet une sensibilisation accrue et des gains certains pour les assureurs, à condition qu’ils daignent agir en amont, au sens propre et figuré, afin que l’aval ne finisse par subir des crues destructrices…

L’assureur joue un rôle prépondérant dans la mise en place d’éléments pouvant intervenir, en amont, tel que l’adaptation des tarifs aux paramètres de mesure à l’exposition aux risques, comme c’est le cas dans le tarif du dispositif d’assurance obligatoire Cat-Nat.

Afin de minimiser les risques, l’assureur pourrait bonifier les tarifs des garanties non obligatoires (MRH) et encourager ainsi d’une part le respect des normes de prévention et de sécurité et, d’autre part, promouvoir l’usage des différents appareils de détection disponibles.

En ce qui a trait au second volet de la question, l’apport de la Cat-Nat et de la MRH dans la production globale du marché national des assurances reste relativement faible. Il se situe, à fin 2019, à 4,9% pour l’assurance Cat-Nat et seulement à 0,4% concernant la MRH. Ces deux assurances cumulent, toujours à fin 2019, un total de primes de près de 7 milliards de DA.

Aucune obligation ne pesant sur tout propriétaire/locataire d’un logement à s’assurer en MRH, le citoyen algérien reste encore réticent quant à la souscription d’un contrat d’assurance. C’est pourquoi, comme vous le soulignez, les assureurs ont encore beaucoup à faire afin de créer une relation de confiance avec les potentiels clients. Le chiffre d’affaires de l’assurance MRH a, certes, connu, en 2019, une régression de 2,3% par rapport à 2018 ; cependant, le nombre de souscriptions est passé de 178 101 contrats en 2018, à 294 582 contrats en 2019, soit une hausse de 65,4%. La régression en montant trouve son explication dans la baisse de la valeur des capitaux assurés par rapport à 2018, ou, encore, l’annulation, en 2019, de certaines garanties assurées en 2018.

S’agissant de l’assurance Cat-Nat et en dépit de l’obligation instaurée avec la promulgation de l’Ordonnance 03-12, le taux de souscription demeure faible et ce, en raison de l’absence de contrôle de la satisfaction de ladite obligation d’assurance. D’autre part, il y a lieu d’évoquer l’intervention de l’État qui, le plus souvent, prend en charge l’ensemble des sinistrés, qu’ils soient assurés ou non.

Le chiffre d’affaires de la Cat-Nat marque, à fin 2019, une hausse de 18,6% par rapport à 2018 et ce, malgré la baisse des souscriptions (-3%). Cette croissance est due à la révision à la hausse des tarifs de cette assurance.



Les données disponibles font état d’une régression de la production globale par rapport aux années précédentes. Quelles sont les mesures à prendre pour inverser cette tendance ?

Effectivement, les résultats du premier semestre 2020 font ressortir une régression de 12,5%, par rapport au premier semestre 2019, conséquence de la crise sanitaire induite par la pandémie COVID-19.

En effet, la branche automobile qui représente près de la moitié du total des réalisations du marché des assurances, accuse une régression de 10%, en raison de la suspension de l’activité des usines de montage, sous le triple effet de la crise politique, économique et sanitaire, ainsi que la fermeture de show-rooms des partenaires incluant celle des bureaux de souscription, suite au confinement imposé par l’État dans plus de la moitié des wilayas du pays. S’ajoute à cela l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe anti-pollution, qui a généré la baisse des souscriptions en risques non obligatoires (dite tous-risques).

Aussi, la branche «IRD» recule de 16,8% par rapport à 2019, suite au ralentissement significatif du rythme de lancement des grands projets de construction, dont l’État est le principal pourvoyeur, sous le coup d’une conjoncture économique et financière délicate.

Les assurances de personnes ont également été fortement impactées par la crise sanitaire et marquent un repli de 11,7%.

La diversification des produits d’assurances et la mise place de nouvelles assurances, adaptées aux besoins de la population, pourraient booster, sensiblement, les réalisations du marché.

En plus des efforts de vulgarisation des produits déjà commercialisés par les sociétés d’assurances, le lancement du Takaful, prévu très prochainement, donnera, nécessairement, un nouveau souffle au marché de l’assurance en Algérie.



Le secteur a adopté quelques outils pour améliorer son fonctionnement tel que la Base de données centralisée des statistiques. Quelles sont les éventuelles perfections attendues dans ce domaine ?

Le marché national des assurances fournit des efforts pour améliorer non seulement son chiffre d’affaires mais, aussi et surtout, en vue de rendre performantes ses actions en direction des assurés et du potentiel assurable et ce, à divers niveaux. C’est dans cet esprit qu’a été mise sur pied, concrètement depuis une demi-décennie, une Base de données centralisée des statistiques (BDCS), à même de permettre de meilleures lectures et fiabilité des chiffres du marché. Adossée au portail algérien des assurances (ASSURAL, consultable sur www.cna.dz, cette base de données, ouverte partiellement au public (www.bdcs.dz ) et entièrement aux professionnels du domaine, fait figure d’un des outils sur lesquels comptent les acteurs du marché national, afin de rendre leur management plus performants et le développement plus concret et plus rapide. Cette base de données, déjà effective depuis 2015, est entrée dans une seconde phase de développement, à même d’en faire un réel outil parmi ceux considérés primordiaux dans le processus d’aide à la décision.

A. M.