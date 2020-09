Gestion des risques : L’EHEA signe 3 conventions avec un partenaire français

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l’École des Hautes Études en Assurances (EHEA) d’Alger ont signé, mi-septembre 2020, les conventions pour le déploiement de trois formations diplômantes, deux mastères et un parcours ingénieur du Cnam.

La cérémonie de signature à distance a eu lieu à Paris, en présence d’Olivier Faron, administrateur général du Cnam et de Bertrand Commelin, directeur du développement européen et international du Cnam, et Souad Reguieg, chargée des questions universitaires et éducatives à l’ambassade d’Algérie en France.

En simultané à Alger, il y a eu la présence de Réda Gourine, directeur général de l’EHEA, de Hadj Mohamed Seba, président du conseil d’administration de l’EHEA, de Youcef Benmicia, président de l'Union des assureurs et des réassureurs et de Pascal Chardonnet, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France en Algérie.

Les trois formations déployées, placées sous la responsabilité scientifique et pédagogique du Cnam, sont mises en œuvre en coordination étroite entre les équipes pédagogiques des deux établissements.

Des mastères en droit, économie, gestion, banque, finance et assurance sont prévus. Les formations de mastère s’adressent aux étudiants en fin de cycle, aux salariés et indépendants exerçant dans les différents secteurs professionnels de la banque, de la finance, de l’assurance, de l’industrie et aux métiers de la comptabilité, de la gestion et de l’audit.

Quant au parcours ingénieur, il s’adresse à des salariés travaillant dans les domaines de la prévention et de la gestion des risques couvrant les différents secteurs industriels.

Des intervenants de haut niveau du Cnam et de l’EHEA et des professionnels issus de l’industrie française et algérienne, assureront des cours et des travaux dirigés et pratiques répondant aux problématiques actuelles et à venir. Ces formations payantes sont programmées en hors temps de travail afin de permettre un aménagement spécifique adapté aux exigences des entreprises et au rythme de l’apprenant. Les unités d’enseignement de ces programmes de formation sont assurées en présentiel et en enseignement à distance, en Algérie et en France. Dans certains programmes, des séjours d’études et des visites d’entreprises de deux semaines pourront avoir lieu en France. Certaines formations déboucheront sur un double diplôme franco-algérien Cnam/EHEA.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique de développement à l’international, et plus particulièrement en Algérie, de l’expertise du Cnam dans les domaines de la formation professionnelle et continue. Il répond à la volonté de l’EHEA d’affirmer sa position de leadership en développant des formations de haut niveau au profit des cadres des compagnies d’assurances et du monde de la gestion des risques en Algérie, indique le communiqué.

R. E.