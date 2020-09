Université de Tlemcen : Plusieurs nouvelles structures pédagogiques

L’université de Tlemcen enregistre la réalisation de diverses structures pédagogiques qui devront renforcer ses capacités, a indiqué mardi le vice-recteur chargé du développement, Djawed Zendagui.

Une structure de deux mille (2.000) places pédagogiques sera livrées au courant de cette année, outre deux mille (2.000) autres places qui sont réalisées au niveau du technopole de Chetouane et livrées une fois les aménagements extérieurs achevés, a précisé le même responsable.

Par ailleurs, une clinique dentaire universitaire est également en cours de réalisation à Chetouane, a-t-il ajouté, rappelant que celle-ci servira aussi bien pour soutenir l’aspect pratique des enseignements destinés aux étudiants en chirurgie dentaire que pour les soins de la population.

M. Zendagui a indiqué également que les travaux d’un centre de transfert technologique sont en voie d’achèvement.

Un centre de médicaments et de toxicologie, plus un centre des génies des matériaux sont en voie de réalisation et permettront, une fois opérationnels, d’ajouter un bond qualitatif à ces enseignements spécialisés, a-t-il noté au passage.

Par ailleurs, le centre universitaire de Maghnia, qui compte plus de 3.500 étudiants, vient de bénéficier de l’inscription par le ministère de tutelle d’une opération d’étude et de réalisation de 2.000 places pédagogiques. Pour ce faire, a indiqué son directeur Naoum Mourad, une assiette foncière d’une superficie de dix-sept hectares vient d’être réservée à cette opération et à d’autres qui viendront renforcer les capacités de ce centre universitaire.

Créé il y a quelques années, le centre universitaire de Maghnia verra pour l’année universitaire en cours l’ouverture de deux nouvelles filières, à savoir la langue anglaise et les sciences sociales, qui s’ajouteront aux filières de droit, d’économie, de lettres arabes et de sciences technologiques existantes.

L’université «Abou Bakr Belkaid» de Tlemcen dans sa totalité compte plus de 41 000 étudiants répartis sur huit facultés qui dispensent 125 spécialités, selon le vice-recteur de la pédagogie Mahdjoub Toufik.

Pour la nouvelle année, l’université de Tlemcen prévoit l’accueil de sept mille (7.000) nouveaux étudiants. Pour ce faire, une opération «portes ouvertes» sur site internet, destinée aux nouveaux bacheliers, sera lancée à partir d’octobre.