Rentrée universitaire à M’sila : Réception de l’institut des techniques des activités physiques

L’Institut des techniques des activités physiques et sportives de l’université Mohamed Boudiaf de M’sila sera réceptionné «au cours de la rentrée scolaire 2020-2021», ont annoncé mercredi les services de la wilaya. Une enveloppe financière de plus de 200 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de cette infrastructure, d’une capacité de 2000 places pédagogiques, ont détaillé les mêmes services, expliquant que la nouvelle réalisation sera également mise en exploitation «dans le courant de cette rentrée universitaire». Les travaux de parachèvement de la piscine semi-olympique, de la salle de sport et du terrain de football «se poursuivent actuellement», a-t-on expliqué.

L’équipement de ce siège pédagogique sera concrétisé «prochainement» et ce, après l’attribution du marché, selon les services de la wilaya, qui ont rappelé la réception au cours de cette année d’un bâtiment pédagogique réservé à l’enseignement des langues.