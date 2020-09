Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa : Reprise des cours dans de bonnes conditions

Les étudiants et enseignants des deux campus Targua Ouzemour et Aboudaou de l’université Abderrahmane-Mira de Béjaïa ont repris les cours après plus de 5 mois d’arrêt suite a la propagation de la pandémie de Covid 19 et ce, afin de clôturer l’année universitaire 2019/2020. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises avec mesures barrières, port de masque, distanciation physique et produits de désinfection.

Des mesures préventives ont été mises en place de l’entrée du campus jusqu’à la salle de cours avec des signalisations pour la circulation à sens unique des étudiants dans l’enceinte de l’établissement avec des entrées et sorties séparées.

Le recteur de l’université Bouda Ahmed souligne que dans le cadre du protocole scientifique et sanitaire, l’université de Béjaïa a mis en place un planning pour la reprise des enseignements et des évaluations. «Nous avons déployé tous les moyens matériels, transports et logistique pour assurer de bonnes conditions de reprise aux étudiants et enseignants. Le transport universitaire est opérationnel depuis le 19 septembre et nous avons envoyé des bus vers plusieurs wilayas limitrophes pour ramener nos étudiants qui résident dans ces régions», dit-il.

La période des enseignements et des évaluations présentiels a été fixée du 20 septembre au 21 novembre 2020. Le planning des enseignements présentiels a été fixé. La période du 20 septembre au 1er octobre 2020 concerne les enseignements en mode présentiel au profit des 11 530 étudiants de première année licence (L1) dont 4555 étudiants au campus Targua Ouzemour et 6921 étudiants a Aboudaou, ainsi que 54 étudiants à Amizour. Du 4 au 15 octobre, ce sera au tour des 8452 étudiants de deuxième année licence (L2) avec 3414 à Targua Ouzemour et 4938 étudiants à Aboudaou.

La période du 18 au 29 octobre est réservée aux 13 867 étudiants de troisième année licence (L3) et première année mastère (M1) répartis entre 5870 étudiants a Targua Ouzemour et 7997 a Aboudaou. Pour ce qui est des évaluations en présentiel, la période est fixée du 2 au 7 novembre pour les évaluations des étudiants L1, du 9 au 14 novembre pour les étudiants L2 et du 16 au 21 novembre pour les étudiants L3 et M1. Par ailleurs, des évaluations a distance sont mises en place du 3 octobre au 7 novembre pour les étudiants L1, du 17 octobre au 14 novembre pour les étudiants L2 et 31 octobre au 21 novembre pour les étudiants L et M3.

La mise en œuvre du reste des dispositions du protocole sanitaire spécifique de l’université de Béjaïa touche toute la communauté universitaire, à savoir les étudiants, les enseignants et les ATS. M. Bouda dira : «Nous œuvrons à mettre tous les moyens et commodités d’accueil pour nos étudiants et enseignants comme nous privilégions le dialogue constructif avec les partenaires sociaux pour une meilleure stabilité de notre université».

M. Laouer