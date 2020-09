Grand angle : Une étape de franchie

La période de transition au Mali est lancée avec l’espoir qu’elle mettra un terme à la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Les deux hommes désignés pour la diriger ont prêté serment ce 25 septembre. Le président de transition, Bah N’Daw et le nouveau vice-président, le Colonel Assimi Goita, ont été officiellement investis au cours d’une cérémonie officielle. L’importance de cette étape franchie plus d’un mois après le départ forcé de l’ancien président, est à souligner. En effet, cette double investiture est censée ouvrir le début d’une transition d’une durée maximale de dix-huit mois, avec pour objectif d’aboutir à de nouvelles élections. Ce rendez-vous électoral est du reste le point d’orgue de cette période et doit marquer le retour à l’ordre constitutionnel. Mais avant d’arriver à la tenue de ces élections, les deux hommes sont tenus de relever nombre de défis dont l’importance est cruciale pour le pays et pour la région. La difficulté de la mission n’échappe à aucun Malien. Ce sont « des défis énormes qu’un régime mettrait des années à relever», estimera le procureur de la Cour suprême. Et pour cause, les chantiers urgents auxquels les deux hommes doivent s’attaquer dans l’immédiat portent sur le rétablissement de la sécurité, mise en danger par une activité grandissante des groupes terroristes, l’apaisement du climat politique avec une opposition représentée par le Mouvement 5 juin et le Rassemblement des Forces patriotiques. A cette dernière, le président de transition se doit de présenter les gages d’une réelle volonté de changement et ce même si le M5-RFP se dit engagé pour la réussite d’une transition stable et apaisée. Le président et le vice-président seront aussi et surtout attendus sur le registre de l’organisation d’élections crédibles et transparentes au terme des dix-huit mois de la période arrêtée pour la transition. M. Bah N’Daw a promis le retour au pouvoir d'un gouvernement civil issu d'élections, dans «les délais convenus». Il s’est engagé aussi à respecter les engagements pris par la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et les textes internationaux signés par le Mali y compris l’Accord de paix issu du processus d’Alger.

Nadia K.