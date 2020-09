Sahara occidental : Le Zimbabwe appelle l'ONU à mettre fin à l'occupation

Le Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à redoubler d'efforts pour mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental, réitérant le soutien de son pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. «L'autodétermination et l'indépendance sont des droits fondamentaux dont tout le monde devrait jouir sans distinction. Nous appelons le Conseil de sécurité à redoubler d'efforts pour mettre fin à l'occupation du Sahara occidental», a déclaré le président Mnangagwa dans une allocution prononcée jeudi par visioconférence à l'occasion de la tenue de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU. Le Président zimbabwéen a également appelé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à «nommer sans plus tarder son Envoyé personnel pour le Sahara occidental, afin de combler le vide qui s'est creusé depuis la démission de l'ancien émissaire, l'ancien président allemand Horst Kohler». Dans son discours, M. Mnangagwa a noté que la communauté internationale doit «contribuer au renforcement des efforts de paix menés par l'Union africaine (UA)», soutenant que son pays attend avec intérêt la poursuite de la coopération entre l'UA et l'Organisation des Nations Unies pour maintenir une paix et une sécurité internationales durables conformément au Chapitre huit de la Charte des Nations unies, et en particulier pour assurer la mise en œuvre effective de la campagne de l'Union africaine sur «Faire taire les armes». Plusieurs dirigeants ont réitéré, devant l'AG de l'ONU, leur soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant à la fin de l'occupation illégale du Sahara occidental. Le président de la Namibie, Hage Geingob, a réitéré mercredi, le soutien indéfectible de son pays au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui demeure jusqu'ici sous occupation. Mardi, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et le Cubain, Miguel Diaz Canel Bermudez, ont appelé dans leurs discours à la fin de l'occupation illégale du Sahara occidental et de la Palestine, réitérant leur soutien indéfectible à l'autodétermination des deux populations. «Alors que nous célébrons l'anniversaire de la fondation d'une organisation vouée à la liberté et à l'égalité, les peuples de Palestine et du Sahara occidental continuent de vivre sous l'occupation», a déploré M. Ramaphosa qui assure la présidence de l'Union africaine (UA).

Le Timor oriental appelle l’ONU à accélérer le processus de décolonisation

Le Timor oriental a appelé l'Assemblée générale de l'ONU à accélérer le processus de décolonisation au Sahara occidental en engageant rapidement des négociations entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc.

Dans son allocution à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Timor oriental, Francesco Guterres, a souligné jeudi «la nécessité urgente de nommer dès que possible un envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental afin d'accélérer le processus de négociations entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc».

Francesco Guterres a indiqué que ces mesures contribueraient à «trouver une solution garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies et à d'autres décisions pertinentes». Il a également déclaré dans son discours que «2020 était la dernière année de la troisième décennie internationale à éradiquer le colonialisme, cependant, le Sahara occidental reste sous le joug de l'occupation à un moment où la Mission des Nations unies pour le référendum (MINURSO), a passé près de trois décennies, sans enregistrer de progrès dans la décolonisation du Sahara occidental».

«Le Timor oriental a enduré la souffrance, avec la pleine conviction que l'humanité unie triomphera et en ressortira plus forte», a conclu Francesco dans son discours.

Plusieurs pays, le Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud et Cuba notamment, ont réitéré devant l'Assemblée générale de l'ONU, leur soutien indéfectible au droit à l'autodétermination des peuples sahraouis et palestiniens qui demeurent jusqu'ici sous occupation.