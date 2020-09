AGO de la Fédération Algérienne de Natation : Bilans et plan d’action adoptés

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de natation ont adopté à l'unanimité et à main levée, les bilans moral et financier de l'exercice 2019. Par là même, le plan d'action pour la saison 2020/21 a été approuvé à l'issue des débats qui se situe déroulés dans un climat de sérénité totale. L'assemblée générale ordinaire de la FAN s'est déroulée hier matin au Centre de presse du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger). Sur les 70 membres que compte l'AG, seuls deux ligues et deux anciens présidents étaient absents à ce rendez-vous, qui, pour rappel, a été reporté depuis le mois de mars dernier à cause de la pandémie de Covid19. À l'issue de cette assemblée, le président de la saison s'est montré satisfait du déroulement de la rencontre. «Je remercie les membres de l'assemblée générale qui ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité, comme d'habitude. Je suis très satisfait du déroulement de cette AGO qui s'est déroulée dans la sérénité et le respect du protocole sanitaire imposé. En plus des bilans adoptés, les membres de l'assemblée générale ont approuvé le plan d'action pour l'exercice à venir, même si celui-ci reste tributaire de l'évolution de la pandémie et des autorisations des autorités compétentes», a indiqué à El Moudjahid Mohamed Hakim Boughadou. Pour rappel, la FAN a été la première fédération à déclarer la saison blanche, suite au gel des activités et du confinement. Cependant, en attendant la réouverture des bassins pour la reprise des entraînements au niveau des clubs, la direction technique, avec le feu vert de la tutelle, a déjà programmée plusieurs stages pour l'élite. «En attendant la réouverture des piscines, nous avons envisagé une reprise progressive des activités. Ainsi, les nageurs Ardjoune Abdallah et Anis Djaballah ont repris la préparation au complexe de Kouba. Le premier est qualifié pour les Jeux olympiques 2022, alors que le second est à quelques millièmes seulement d'arracher son billet pour Tokyo. Dans une seconde phase, nous avons programmé un stage au complexe de Seraidi (Annaba) à compter du 3 octobre prochain, en faveur de la sélection jeune qui prépare les championnats d'Afrique. La dizaine d'athlètes concernés passeront dimanche et lundi les tests de dépistage avant d'entrer en regroupement. Par la suite, nous envisageons d'autres stages avec un nombre plus important, en attendant le feu vert des autorités pour la reprise des entraînements pour les club», a souligné le président de la FAN.

Redha M.