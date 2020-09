MC Oran : L’effectif de l'exercice 2020-2021 quasiment arrêté

Le MC Oran est déjà fixé ou presque sur son effectif appelé à défendre les couleurs du club, lors de la saison 2020-2021 de la Ligue 1 professionnelle de football, en comptant 27 joueurs, un nombre équivalent aux licences accordées par la Ligue de football professionnel (LFP). Arrivé en août dernier à la tête du club phare de la capitale de l'Ouest, Tayeb Mehiaoui, qui a déjà occupé le même poste lors de l’exercice 2010-2011, s’est montré très actif sur le marché des transferts, en engageant pas moins de 12 joueurs, tout en prolongeant le bail de plusieurs de ses cadres. Cela lui a permis d’arrêter précocement son effectif, malgré que la période des transferts court encore jusqu’au 27 octobre prochain. Outre tout ce remodelage qu’a subi l’effectif des «Hamraoua», le club a fait appel à l’entraîneur français, Bernard Casoni, qui se trouve actuellement en isolement sanitaire à Alger, avant de rejoindre Oran dimanche prochain, afin d’entamer les préparatifs de l’intersaison en prévision du nouvel exercice. La dernière recrue du MCO n’est autre qu’Abdelkrim Benrabah, un attaquant formé dans le club avant qu’il aille monnayer son talent du côté de l'IRB Sougueur. Outre Benrabah, le MCO a fait venir Belkaroui (ex-USM Alger), Nekkache, Derrardja, Draâou et le gardien Melouah (ex-MC Alger), Khettab (WA Boufarik), Siam (AS Aïn M'lila), Limane (CS Constantine), Benali (Olympique Médéa), Naâmani (Al Fath/Arabie saoudite), et Berrezoug (US Biskra). En revanche, l’équipe s’est séparée des services de Chouiter, Sebbah, Nadji (NA Husseïn-Dey), Heriat (US Biskra) et Abdelhafid (MC Alger), Mazouzi, Bendjelloul, Litim et Guetari. Reste néanmoins le cas du milieu offensif Zakaria Mansouri, dont l’avenir au club est entouré d’ambiguïté, au moment où le nouveau coach a proposé d’engager un autre joueur, en l’occurrence le milieu de terrain ivoirien Landry Houssou. Un éventuel engagement de ces deux éléments exigerait du président Mahiaoui de libérer deux joueurs de l'effectif en place.